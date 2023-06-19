«Хватит воевать»: Сырский опубликовал видео покаяния российского оккупанта 19.06.2023, 17:05

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У захватчиков нехватка боеприпасов на позициях и голод.

Попавший в плен к ВСУ российский военный рассказал о ситуации в оккупационных войсках на бахмутском направлении. Видео разговора на своем телеграм-канале опубликовал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

«Это Сержа Денис Николаевич, 1971 года рождения из 269 отдельного стрелкового батальона. Он сам из Горловки», - подписывает видео Сырский.

Пленный рассказал, что захватчиков снабжают старыми советскими шлемами, у них нехватка боеприпасов на позициях, голод из-за плохого продовольственного обеспечения, большие потери, страх за семью и то, что могут оказаться в плену.

«Первые дни вообще голодали, потом немного наладилось, но совсем плохо. Много гибнет людей, зачем оно надо всем… Бросайте, ребята, оружие, хватит воевать», — сказал он.

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