В Беларуси стало меньше банкоматов 1 19.06.2023, 17:08

Также наблюдается уменьшение количества инфокиосков и пунктов выдачи наличных.

Статистика Нацбанка свидетельствует, что количество банковских платежных карт в Беларуси продолжает расти. А вот банкоматов в стране за последнее время стало меньше, пишет myfin.by.

По данным Национального банка, в Беларуси на 1 апреля 2023 года количество банковских платежных карточек, находящихся в обращении, составляло 18 380 246 единиц.

Для сравнения: на 1 апреля прошлого года число платежных карт в республике было меньше – 16 645 599.

Объем операций, совершенных с использованием банковских карточек, за первый квартал 2023 года составил 32,2 млрд руб.:

наличные операции – 10,3 млрд руб. (доля в общем объеме операций – 32%);

безналичные операции – 21,9 млрд руб. (68%).

Если говорить о банкоматах, то их число сократилось. Также наблюдается уменьшение количества инфокиосков и пунктов выдачи наличных денежных средств.

В то же время выросло число платежных терминалов, установленных в организациях торговли (сервиса) – на 1 апреля 2023 года их было 192 878 (на 01.04.2022 – 178 606).

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