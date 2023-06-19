Украинские пограничники ликвидировали склад боеприпасов под Бахмутом 19.06.2023, 17:19

Его удалось уничтожить ударом из артиллерии.

Украинские защитники обнаружили под Бахмутом российский полевой склад боеприпасов. Его удалось уничтожить ударом из артиллерии. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

«Огнем и взрывами пограничники уничтожают логистику захватчиков под Бахмутом», - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинская аэроразведка обнаружила, а минометчики совершили огневой налет на полевой склад, где оккупанты накапливали боекомплект. Одна из артиллерийских мин попала в укрытие-склад, вызвав взрыв.

«В результате уничтожен склад, фортификационное сооружение и двух оккупантов», - добавили в ГПСУ.

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