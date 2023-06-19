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Украинские пограничники ликвидировали склад боеприпасов под Бахмутом

  • 19.06.2023, 17:19
Украинские пограничники ликвидировали склад боеприпасов под Бахмутом

Его удалось уничтожить ударом из артиллерии.

Украинские защитники обнаружили под Бахмутом российский полевой склад боеприпасов. Его удалось уничтожить ударом из артиллерии. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

«Огнем и взрывами пограничники уничтожают логистику захватчиков под Бахмутом», - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинская аэроразведка обнаружила, а минометчики совершили огневой налет на полевой склад, где оккупанты накапливали боекомплект. Одна из артиллерийских мин попала в укрытие-склад, вызвав взрыв.

«В результате уничтожен склад, фортификационное сооружение и двух оккупантов», - добавили в ГПСУ.

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