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В Беларуси рухнуло строительство нового жилья

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  • 19.06.2023, 17:26
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В Беларуси рухнуло строительство нового жилья

Это почувствовали в том числе льготники.

В Беларуси по-прежнему не удается восстановить темпы строительства нового жилья. За январь-май организации всех форм собственности возвели 12,3 тыс. новых квартир. Этот показатель на 24,1% меньше, чем за аналогичный период 2022-го. Это следует из официальных данных Белстата, пишет zerkalo.io.

В январе-мае этого года организации всех форм собственности ввели в эксплуатацию 1 млн 246,6 тыс. квадратных метров общей площади жилья. Годом ранее — 1 млн 481 тыс.

Для нуждающихся в улучшении жилищных условий за пять месяцев этого года ввели в эксплуатацию 524,4 тыс. квадратных метров общей площади (42,1% от общего объема введенного жилья). Годом ранее — 613,1 тыс. квадратных метров общей площади (41,4% от общего объема введенного жилья).

С господдержкой в январе-мае построили 394,6 тыс. квадратных метров (годом ранее — 459,7 тыс. квадратных метров).

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