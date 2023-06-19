Минобороны Украины: На востоке сложная ситуация

Минобороны Украины: На востоке сложная ситуация4
- 19.06.2023, 17:41
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Оккупанты подтянули свои силы.
Российские оккупанты осуществляют активное наступление на Лиманском и Купянском направлениях и хотят выйти на админграницы Луганской и Донецкой областей. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
Она подчеркнула, что на востоке «сложная ситуация». Оккупанты подтянули свои силы и проводят активное наступление на Лиманском и Купянском направлениях.
Она сообщила о высокой активности вражеских обстрелов и продолжении горячих боев.
По словам Маляра, основным направлением наступления РФ является Донецкая и Луганская области с целью выйти на их административные границы.
Для этих целей оккупанты сконцентрировали на востоке «значительное количество» подразделений, в том числе и десантно-штурмовых.
«Наши войска мужественно действуют в условиях преимущества врага в силах и средствах и не дают врагу продвигаться», – отметила Маляр.