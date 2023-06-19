Климатолог: Рост температур в Беларуси в три раза превышает скорость потепления на Земле 12 19.06.2023, 17:46

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Количество осадков растет зимой, но снижается летом в Беларуси.

В Беларуси быстрее, чем по всему земному шару, идет потепление, а наибольший рост среднегодового количества осадков фиксируется по северу страны. Об этом БелТА рассказала белорусский климатолог Наталья Клевец.

Эксперт заметила, что на всей Земле происходят изменения климата. В основном, они связаны с ростом концентрации парниковых газов, теплосодержания океана и приземной глобальной температуры воздуха. Также сказывается увеличение уровня мирового океана, но уменьшение площадей морских и океанических льдов, горных и материковых ледников. Таким образом, изменение климата в Беларуси - часть общемировой тенденции.

Хотя у белорусского климата есть свои региональные особенности. Например, происходит заметное потепление, которое идет быстрее чем на остальной планете.

- За последние 45 лет скорость роста среднегодовой температуры воздуха в Беларуси составила 0,6 градуса за 10 лет. Это превышает скорость роста температуры воздуха по земному шару более чем в три раза, - прокомментировала начальник отдела изучения изменений климата Белгидромета.

Еще климатолог уточнила, что значительный рост температур в Беларуси начался с января-марта в конце 1980 годов. При этом интенсивный рост температур случается в холодное время. А рост температур с середины 1990-х фиксируется в июне-августе. При этом летом отмечаются волны тепла, в том числе, аномально жаркие, что сказывается на многих отраслях экономики, окружающей среде и здоровье белорусов.

При этом изменения в режиме увлажнения не слишком сильно выражены, так же в связи с региональными особенностями. Но, вообще, сильнее всего среднегодовое количество осадков растет в северных регионах, а на западе, и в Гродно, в частности, снижается.

- Рост количества осадков отмечается в основном в холодный период года. Когда в июне и августе отмечается снижение количества осадков, - уточнила климатолога.

Изменения по осадкам вместе с повышением температур ведет к увеличению повторяемости почвенных и атмосферных засух.

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