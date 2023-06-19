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Китай пообещал США не представлять оружие России

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  • 19.06.2023, 18:11
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Китай пообещал США не представлять оружие России

Госсекретарь США встретился с председателем КНР.

Руководство Китая заверило госсекретаря США Энтони Блинкена в том, что оно не оказывало и не будет оказывать летальную помощь России. Американский чиновник отметил, что ценит эти гарантии и у Вашингтона нет никаких доказательств, что они не соблюдаются, передает CNN.

Тем не менее США по-прежнему обеспокоены возможным сотрудничеством с Москвой частных китайских фирм, сказал Блинкен. По его словам, эти компании способны поставлять России технологии, которые затем используются ею для продолжения войны в Украине. В связи с этим Блинкен попросил китайское руководство «быть очень бдительным в этом вопросе».

На встрече с Блинкеном председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай уважает интересы США и не станет «бросать им вызов», однако Пекин рассчитывает, что Вашингтон будет придерживаться аналогичной позиции.

Си отметил, что «в настоящее время международное сообщество в целом обеспокоено статус-кво китайско-американских отношений», поэтому странам следует использовать общие интересы и отказаться от практики угроз в пользу «мирного сосуществования и дружественного сотрудничества». Лидер КНР подчеркнул, что от этого зависят будущее и судьба человечества.

В ответ Блинкен заявил, что США не стремятся к новой холодной войне и не намерены менять систему Китая.

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