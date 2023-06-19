Министр обороны Украины рассказал, как Хренин просил его подписать Акт о капитуляции 9 19.06.2023, 18:21

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Алексей Резников

Фото: Getty Images

Алексей Резников в ответ предложил подписать Акт капитуляции со стороны России.

Министр обороны Виктор Хренин просил своего украинского коллегу подписать Акт о капитуляции, чтобы остановить войну. Как рассказал в интервью «Настоящему времени» Алексей Резников, разговор состоялся во второй половине дня 24 февраля 2022 года.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников рассказал, что в первый день войны министр Хренин выступал как посредник Шойгу и позвонил с предложением о капитуляции.

— После обеда мне поступил звонок от белорусского министра с предложением подписать Акт капитуляции. Это было смешно.

— А как это звучало?

— Белорусский министр запросил разговор. А мы с ним до этого общались, обсуждали риски и угрозы, и он мне клятвенно обещал, давал слово офицера, что никакого вторжения с территории Беларуси быть не может. Он нарушил честь офицерскую, не выполнив свои обещания. Я все равно принял звонок, это было где-то после обеда. Он звучал очень неловко, очень неудобно ему явно было. Он говорит: «Я выполняю роль посредника, хочу вам передать сообщение от министра Шойгу, что есть предложение подписать Акт капитуляции, и тогда все можно будет остановить». У меня не было времени проводить какие-либо консультации. Я просто сразу отреагировал (но без мата сказал!), я просто сказал: «Спасибо за вашу попытку выступить неким передатчиком. Можете передать в ответ, что я подпишу Акт капитуляции со стороны России. И мы тогда все это дело закончим». Это был наш единственный виртуальный контакт, — рассказал Резников.

Напомним, после объявления о начале «специальной военной операции» Владимиром Путиным 24 февраля, российские войска вошли в Украину в том числе и с территории Беларуси, что сделало Беларусь соучастницей акта военной агрессии, несмотря на все обещания Лукашенко украинским лидерам, что «никогда с нашей территории не будут атаковать Украину».

За два дня до начала войны высшие должностные лица, в том числе и министр обороны Беларуси Виктор Хренин, а также глава Госпогранкомитета Анатолий Лаппо уверяли своих украинских коллег, что территория Беларуси не будет использована для нападения на Украину.

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