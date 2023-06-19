«Около 70% заработка уходит на еду» 19.06.2023, 18:38

Белорусы рассказали, на что им хватает зарплаты.

Реальные доходы белорусов, по официальной статистике, в январе — апреле выросли на 1,6% в годовом выражении. То есть даже с учетом инфляции в среднем белорусы стали чуточку богаче. Но в каждом конкретном случае финансовая ситуация может сильно отличаться — кто-то стал зарабатывать намного больше, чем год назад, а кто-то едва сводит концы с концами. Вот что рассказали читатели «Зеркала» о своих доходах.

«Даже вызов мастера для ремонта стиралки оплачивается в два этапа»

Сергей из Гродно в начале года зарабатывал около 850 рублей в месяц, сейчас — чуть больше тысячи. «Этих денег хватает только на ежемесячные нужды: еда, коммунальные услуги и проезд. Ну, и одежда. Правда, из секонд-хенда или почтой из Китая. Плюс немного удается отложить на долгосрочные товары. Ни о каких поездках в отпуск речи даже не идет», — признается он.

Валентина из Минска сравнила, на сколько дней отпуска и где хватило бы ее зарплаты в 700 рублей. Результат не радует. Если потратить всю получку на отдых, то этих денег хватит только на восемь дней в белорусском санатории. И то если брать путевку со скидкой в 25%.

«Оклад в размере 770 рублей, при благоприятных обстоятельствах на руки выходит 1400 рублей. Отдых, ремонт, лечение зубов — это все только в кредит. Последняя крупная покупка — велосипед (но это было при работе в IT), а так даже вызов мастера для ремонта стиралки оплачивается в два этапа», — написала Мария из Солигорска.

Алеся заметила, что зарплата у нее не увеличивается, а цены в магазинах растут. Но она может себе позволить не сильно присматриваться к ценам и покупать то, что хочется. «Размова, канешне, не ідзе пра нейкія „брэндавыя рэчы“ або рэальна дарагія пакупкі (тыпу тэхнікі і нечага такога). Хутчэй пра паўсядзённыя рэчы, прадукты, неабходнае для коткі», — объясняет она.

Женщина ни разу не бывала в отпуске за границей. Но за последний год съездила в Силичи и отдыхала в санатории на Нарочи. На путевку пришлось откладывать пару месяцев, в чем-то себе отказывать. «У тым годзе Сілічы былі за разумны кошт, а ў гэтым за адзін дзень паднялі кошт больш чым у два разы. Таму ўжо іншае месца шукала», — говорит она. Из крупных покупок была зубная коронка. Отпуск и посещение стоматолога привели к тому, что несколько месяцев женщина жила «от зарплаты до зарплаты».

Иная ситуация у Кирилла из Минска: финансовое положение за год улучшилось, зарплата выросла. «В связи с этим могу позволить себе больше, чем год назад, несмотря на некоторый рост цен. Доходов хватает на продукты, коммуналку, аренду, новые вещи, обувь, развлечения. Остаются деньги и для накоплений. В отпуск съездить получается, даже на море (в Турцию), но тур выбираю один из самых доступных по цене», — говорит он.

Антонина рассказала, что расходы и зарплата у нее растут примерно одинаковыми темпами. При этом около 70−80% заработка уходит на еду.

«Цены растут, а зарплаты нет. Денег хватает только на продукты и товары, необходимые для детей. Одежду больше стала смотреть на „Куфаре“ или где есть большие скидки. Что-то из крупных покупок [выбираю] в основном в рассрочку. Дача и деревня — это наши места для отдыха», — написала Екатерина.

«Могу покушать и булочки с молоком из „Грошыка“, и сходить в дорогой ресторан»

Ухудшилось финансовое положение и у Петра. «Если еще год назад хватало зарплаты в размере 1100 рублей и декретных супруги на походы в кафе, поездки по Беларуси на машине, одежду и обувь и откладывать еще по 60−70 долларов под матрас, то теперь зарплата в 1600 рублей обеспечивает коммунальные, телефон и интернет, продукты — и все. На обувь нужно уже копить, как и на запчасти. Семья из трех человек плюс кот. Статистика расходов по карте показывает, что около 60% — это покупка еды», — рассказал он.

Похожая ситуация у Полины — мамы в семье с двумя детьми, где она в декрете, а муж работает. Об отпуске на море они даже не мечтают — хорошо, что есть дача в деревне, говорит она. «За прошлый год не смогли отложить ничего, из роскоши — оплатили в рассрочку дочкин лагерь за 1350 рублей. Она о нем мечтала. Муж ездит на зимних колесах — наскрести на летние не смогли. Вещи детские стараюсь из б/у на „Куфаре“ брать, новая только обувь. Всю бытовую химию, памперсы берем только на акциях. В общем, грустно все. А впереди — подготовка к школе, старшей надо покупать вещи, из которых она выросла, а малыша готовить в садик», — описывает женщина финансовое положение своей семьи.

Станислав, который работает на себя, признается, что ощутил заметный рост налогов. Но вместе с ними рос и заработок. Год назад, говорит мужчина, он был 2−3 тысячи рублей при графике работы в 5−6 часов 3−4 дня в неделю. А в мае этого года вышло 6,5 тысячи. В то же время мужчина «научился откладывать деньги, а не тратить их каждые выходные на Зыбицкой и в непонятных компаниях».

«Мой уровень жизни, скорее, упал в плане покупок, потому что раньше я не экономил деньги и 2−3 тысячи испарялись за месяц весьма успешно (хотя по 100 долларов все равно каждый месяц откладывал), теперь же заработок вырос, как и экономия. Хочется уже купить квартиру. Питаюсь я исключительно не дома, как раньше, так и сейчас. Это самая большая статья расходов, но я не брезгую, могу покушать и булочки с молоком из „Грошыка“, как и сходить в дорогой ресторан. На еду уходило раньше рублей 900 в месяц, сейчас, может, 1000−1100 рублей», — пишет Станислав.

Андрей рассказал нам, что в начале года освободился из мест лишения свободы. После этого вернулся на старую работу. Там, по его словам, к тому времени заплата увеличилась примерно на 30%. Но пока он отбывал наказание, выросли и цены. «Сейчас цены — это бум для меня. Раньше ездил в свой город на маршрутке за 14 рублей, сейчас за 23 рубля. Сильно выросло все [в цене]. Хватает заплатить за комнату в Минске и на еду плюс небольшие траты на одежду», — написал он.

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