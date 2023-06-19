В Беларуси на продажу выставили бэушные авто по огромной цене 19.06.2023, 19:02

За такую цену в Минске можно купить отремонтированную квартиру с мебелью или дом.

Пока покупатели оформляют кредиты и рассрочки на самые покупаемые в Беларуси автомобили Geely, на интернет-площадках есть предложения по продаже новых или почти новых европейских машин. Правда, стоимость их кусается, за такую цену в Минске можно купить отремонтированную квартиру с мебелью или дом. Некоторые из них стоят больше 1 млн рублей, пишет «Зеркало».

Продается четырехместное купе Aston Martin DBS III 2018 года выпуска, лимитированной версии Vanquish S. Продавец отметил, что это первый спорткар из 175 выпущенных.

Авто с бензиновым двигателем объемом 5,2 литра и мощностью 725 л. с., в авто задний привод, АКПП. До 100 км купе разгоняется за 3,4 секунды.

Машину обслуживали в Германии, в фирменном центре бренда. У авто состояние нового, оно принадлежало одному человеку. Эксплуатировался Aston Martin с 2020 года.

В апреле машину продавали за 350 000 долларов, в мае авто стало дешевле на 60 000 долларов, а последняя цена спорткара — 300 000 долларов, или 895 440 рублей.

Кстати, Aston Martin выставлен и на российской интернет-площадке за 29 277 430 рос. рублей, это почти 350 000 долларов.

Ferrari 488 GTB линейки Super Series 2019 года выпуска продавали еще в прошлом году, но стать ее новым обладателем пока никто не захотел.

У Ferrari — бензиновый двигатель объемом 3,9 литра и мощностью 670 л. с., АКПП, задний привод. Разгон до сотни километров — 2,9 секунды, максимальная скорость — 340 км/ч. Пробег машины — 30 000 км, из них 10 000 по Беларуси.

В прошлом году цена машины была 300 000 долларов, десять дней назад стоимость подняли на 50 000 долларов, а затем откатили обратно. Сегодня за купе просят 895 440 рублей, или 300 000 долларов.

Есть пятидверный Lamborghini Urus 2019 года выпуска, в состоянии нового. Машина эксплуатировалась в Германии с 2020 года, там она наездила 48 000 км. По Беларуси пробега у авто нет.

Машина с четырехлитровым бензиновым двигателем, АКПП, полным приводом.

За авто просят 940 212 рублей, или 315 000 долларов.

Рестайлинговый Bentley Bentayga I 2022 года выпуска за год пробежал 14 783 км, состояние нового авто.

В машине гибридный двигатель (бензин), расход топлива — 13,1 литра на 100 км, подключаемый полный привод.

Цена авто 989 326 рублей, или 331 455 долларов.

Есть автомобили с минимальным пробегом, выпущенные в прошлом и этом годах, цены на них еще выше. Например, BMW XM I 2023 года выпуска с гибридным двигателем, АКПП, на одометре — 60 км, продают за 1 029 756 рублей, или 345 000 долларов.

Land Rover Range Rover V 2022 года выпуска, с гибридным двигателем (бензин), АКПП, постоянным полным приводом, пробегом 672 км, продают за 1 044 680 рублей, или 350 000 долларов.

Самое дорогое авто, которое мы нашли, — внедорожник Mercedes-Benz G-Класс AMG W464 2022 года выпуска. Он с АКПП, бензиновым двигателем объемом четыре литра и мощностью 585 л. с., при таких данных расход топлива 13,3 литра. Пробег на приборе — 34 км.

Цена автомобиля — 1 156 801 рубль, или 387 564 долларов, можно оплатить в российских рублях.

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