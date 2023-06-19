В Минск прибыл Лавров 24 19.06.2023, 19:05

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Сергей Лавров

Для участия в мероприятии ОДКБ.

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Минск для участия в заседании Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности (СМИД ОДКБ).

Мероприятие пройдет в белорусской столице 19-20 июня под председательством белорусского министра Сергея Алейника. А 20 июня Александр Лукашенко лично встретится с главами делегаций заседания.

Главы внешнеполитических ведомства Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана обсудят перспективы международной и региональной обстановки, а также ее влияние на безопасность в странах ОДКБ.

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