В Минск прибыл Лавров

В Минск прибыл Лавров24
- 19.06.2023, 19:05
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Для участия в мероприятии ОДКБ.
Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Минск для участия в заседании Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности (СМИД ОДКБ).
Мероприятие пройдет в белорусской столице 19-20 июня под председательством белорусского министра Сергея Алейника. А 20 июня Александр Лукашенко лично встретится с главами делегаций заседания.
Главы внешнеполитических ведомства Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана обсудят перспективы международной и региональной обстановки, а также ее влияние на безопасность в странах ОДКБ.