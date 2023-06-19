В Минске из-за непогоды на машину рухнуло дерево 1 19.06.2023, 19:21

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В авто были четыре человека.

В Минске из-за непогоды на машину рухнуло дерево. В автомобиле в этот момент находились четыре человека, в том числе двое детей. Выбраться из машины им помогли спасатели, сообщает пресс-служба МЧС.

Инцидент произошел на улице Авангардной в районе дома № 46.

Из-за непогоды дерево упало на автомобиль, в котором находились четыре человека, в том числе двое детей — 7 и 8 лет.

Ветки дерева заблокировали выход из машины и люди не могли выбраться самостоятельно, пока не прибыли спасатели.

При инциденте никто не пострадал.

Напомним, днем 19 июня на Минск обрушились дожди — в Уручье «поплыли» улицы, а общественный транспорт остановился.

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