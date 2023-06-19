В Минске из-за непогоды на машину рухнуло дерево1
- 19.06.2023, 19:21
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В авто были четыре человека.
В Минске из-за непогоды на машину рухнуло дерево. В автомобиле в этот момент находились четыре человека, в том числе двое детей. Выбраться из машины им помогли спасатели, сообщает пресс-служба МЧС.
Инцидент произошел на улице Авангардной в районе дома № 46.
Из-за непогоды дерево упало на автомобиль, в котором находились четыре человека, в том числе двое детей — 7 и 8 лет.
Ветки дерева заблокировали выход из машины и люди не могли выбраться самостоятельно, пока не прибыли спасатели.
При инциденте никто не пострадал.
Напомним, днем 19 июня на Минск обрушились дожди — в Уручье «поплыли» улицы, а общественный транспорт остановился.