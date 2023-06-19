закрыть
19 июня 2023, понедельник, 20:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Командир полка армии РФ Кутаев расстрелял принадлежавший подразделению транспорт

8
  • 19.06.2023, 19:40
  • 7,308
Командир полка армии РФ Кутаев расстрелял принадлежавший подразделению транспорт

Ему не понравилось, что у подчиненных много техники.

Командир полка армии РФ Кутаев расстрелял транспорт подразделения, купленный за личные средства оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись поврежденной техники опубликована в соцсетях. По словам оккупанта, снявшего простреленные автомобили, командиру полка не понравилось, что у подчиненных много техники.

«Командир 103 мотострелкового полка армии РФ подполковник Кутаев расстрелял полковой транспорт, купленный на деньги солдат. Один из раненых подразделения даже на принадлежащие ему на лечение средства приобрел для полка квадроцикл, но горе-командир продырявил и его. Офицерская честь в РФ, она такая. Теперь с товарищем Кутаевым переспит военная прокуратура, а не жена одного из мобилизованных, о чем он так мечтал», - пишет в комментарии к видео главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Момент истины
Момент истины Леонид Невзлин
Орда, что с лицом?
Орда, что с лицом? Артем Черников
Мама скоро вернется
Мама скоро вернется Ирина Халип
Начальнику потопа требуется брод
Начальнику потопа требуется брод Владимир Халип