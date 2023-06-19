Командир полка армии РФ Кутаев расстрелял принадлежавший подразделению транспорт 8 19.06.2023, 19:40

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Ему не понравилось, что у подчиненных много техники.

Командир полка армии РФ Кутаев расстрелял транспорт подразделения, купленный за личные средства оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись поврежденной техники опубликована в соцсетях. По словам оккупанта, снявшего простреленные автомобили, командиру полка не понравилось, что у подчиненных много техники.

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«Командир 103 мотострелкового полка армии РФ подполковник Кутаев расстрелял полковой транспорт, купленный на деньги солдат. Один из раненых подразделения даже на принадлежащие ему на лечение средства приобрел для полка квадроцикл, но горе-командир продырявил и его. Офицерская честь в РФ, она такая. Теперь с товарищем Кутаевым переспит военная прокуратура, а не жена одного из мобилизованных, о чем он так мечтал», - пишет в комментарии к видео главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

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