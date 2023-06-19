В Атлантическом океане исчезла подлодка, на которой туристов возили к затонувшему «Титанику» 1 19.06.2023, 20:13

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В настоящее время неизвестно, сколько людей находилось на борту.

Подводная лодка, которую использовали для осмотра туристами обломков «Титаника», исчезла в Атлантическом океане. Об этом сообщает ВВС.

Береговая охрана Бостона сообщила журналистам, что сейчас продолжается поисково-спасательная операция. В настоящее время неизвестно, сколько людей находилось на борту пропавшей подводной лодки, но в субмарине могут поместиться пять человек — пилот, трое туристов и гид.

В компании OceanGate Expeditions, которой принадлежала пропавшая подлодка, подтвердила, что на ней были люди. «Все наше внимание приковано к членам экипажа и их семьям», — сказано в заявлении фирмы. В поисковой операции принимают участие несколько правительственных агентств и частных компаний.

Путешествие на своей подводной лодке компания OceanGate Expeditions называет «шансом сломать рамки рутины и открыть для себя нечто исключительное». Стоимость участия в восьмидневной экспедиции — 250 тысяч долларов.

Затонувший в 1912 году после столкновения с айсбергом «Титаник» находится на глубине 3800 м на дне Атлантического океана, примерно в 600 км от канадского побережья Ньюфаундленда.

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