С 30 июня белорусы не смогут купить «Зеленые карты» для поездок в РФ 19.06.2023, 20:21

Для водителей могут ввести альтернативный полис.

Белорусы с 30 июня не смогут купить «Зеленую карту» для поездки в Россию, Турцию и Черногорию. Это последние страны, в которых пока действует такие полисы для белорусских водителей. Для поездок в Россию нужен будет нужен полис пограничного страхования. Читательница попыталась выяснить, как где и оформить этот документ. «Зеркало» рассказывает, что ему удалось узнать. К примеру, ей удалось выяснить, что Беларусь и Россия могут ввести совместную альтернативу по «Зеленым картам».

В Россию Алла (имя изменено) ездила и раньше. Она рассказывает, что прямо на границе, на российской стороне, есть «будочки», в которых работают представители страховых компаний, где можно было оформить полис. Однако в интернете их контакты она не нашла и решила позвонить в пограничную службу ФСБ России (запись разговора есть в редакции).

— Дежурные пограничники из Псковской и Смоленской областей ничего мне подсказать не смогли. Первый посоветовал звонить в консульство Беларуси в России, второй заявил, что задача их сотрудников проверять паспорта, а наши страховки они вообще не смотрят, — рассказала Алла.

По рекомендации пограничника читательница попыталась позвонить в посольство Беларуси в Москве, но на ее звонок никто не ответил. Тогда настойчивая женщина начала «штурмовать» крупную страховую компанию России — «Росгосстрах».

— Ни о каком договоре пограничного страхования они даже не слышали. Мне предложили купить оформить у них на сайте договор ОСАГО, только по стоимости не сориентировали.

Напоследок читательница набрала номер телефона Белорусского бюро по транспортному страхованию, там ситуацией владели больше, чем в соседней стране.

— Как такового пограничного страхования в России нет. У них заключается договор ОСАГО в отношении транспорта из других стран, в том числе из Беларуси. Выход сейчас такой: до 29 июня в любой страховой компании можно оформить «Зеленую карту» (причем, на любой срок), распространяющую свое действие на Россию. Но срок действие полиса должен начинаться не позднее 29 июня, — сообщили в бюро.

Напомним, если успеть до 29 июня включительно оформить годовой полис, то по нему можно будет ездить в РФ до 28 июня 2024 года.

В бюро пояснили, что о таких условиях Беларусь договорилась с союзом автостраховщиков России. Страховые организации двух стран будут нести обязательства по этим «Зеленым картам» до тех пор, пока не истечет срок их действия.

Как действовать людям, которые не успеют в этом месяце заключить «Зеленую карту», пока не ясно, хотя страны уже работают над решением этого вопроса. Оказывается, недавно Беларусь и Россия заключили соглашение о создании нового договора — аналога «Зеленой карты».

— Это будет пятый вид договора обязательного страхования гражданской ответственности, его назовут что-то типа «договор международного страхования». В России также появится аналогичный документ. Форма его в двух странах будет единой, может цветным его сделаем.

Однако для реализации соглашения нужно дождаться принятия в Беларуси указа, его проект уже подготовлен и находится на стадии согласования. В бюро надеются, что до 1 июля «что-то будет», об этом разъяснения получат страховые компании.

— Ну, а если не с указом у нас не успеют, тогда при въезде в РФ нужно будете купить ОСАГО, — резюмировала сотрудница бюро по транспортному страхованию.

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