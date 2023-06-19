Бабушка из США выиграла джекпот в $200 тысяч 19.06.2023, 20:25

Голоса в голове подсказали.

Бабушка из Северной Каролины (США) купила выигрышный лотерейный билет из-за того, что голоса в ее голове так сказали, джекпот составил 200 000 долларов.

Как сообщает лотерея Северной Каролины, счастливая пенсионерка из США, Трина Коттон обычно идет в тот самый магазин, чтобы купить лотерейный билет. В тот день, после с маникюра она уже собиралась идти домой, но голоса в голове ей напомнили, что надо купить билет.

Она купила свой счастливый билет Mega Bucks за 5 долларов в мини-маркете Turner’s Mini Mart в Роки-Маунт.

Когда Коттон стерла защитный слой дома, она увидела джекпот.

Женщина получила 142 501 доллар с учетом налогов. Средства она планирует отдать своей семье.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».