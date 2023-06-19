В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о признании Беларуси страной-агрессором 41 19.06.2023, 20:45

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Рада хочет призвать международные организации оценить действия режим Лукашенко.

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления №9397 о международном признании Беларуси страной-агрессором за поддержку вторжения России в Украину. 19 июня документ опубликован на сайте парламента.

Депутатам предлагается обратиться с соответствующим призывом к ООН, Европейскому парламенту, Парламентской ассамблее Совета Европы, Парламентской ассамблее НАТО, Парламентской ассамблее ОБСЕ, Парламентской ассамблее ГУАМ, а также национальным парламентам государств мира.

Целями документа авторы называют:

привлечение внимания мирового сообщества к фактам содействия и поддержки России Беларусью;

стимулирование международных мер, способных предупредить это содействие;

приведение к ответственности должностных лиц РБ, взыскание репараций и возмещение нанесенного Украине ущерба.

Один из соавторов постановления, народный депутат от партии «Голос» Ярослав Юрчишин в Telegram призвал коллег поддержать проект.

«Мы помним о помощи белорусов в войне против российского нашествия и благодарны бойцам полка им. Калиновского. Однако Беларусь, как страна, должна нести юридическую ответственность за преступления, совершенные на нашей территории.

В конце концов, в сознании общества Беларусь Лукашенко уже давно агрессор. Надо доказать это и в юридической плоскости. Чтобы и мир не сомневался, накладывая санкции», – говорится в сообщении нардепа.

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