Военные из России в Беларуси пьют и дебоширят 5 19.06.2023, 20:54

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Жители каких регионов рискуют встретиться с ними больше всего.

Случившееся 17 июня задержание в Ивацевичах российского контрактника с признаками алкогольного опьянения вызывает ряд вопросов. Почему вообще на улицах белорусских городов появляются нетрезвые военнослужащие другого государства, которые ведут себя вызывающе, оскорбляют местных жителей, а для их задержания приходится подключать вооруженных автоматическим оружием омоновцев? И в каких районах Беларуси местные жители должны быть готовы к встрече с представителями российской армии, пишет «Зеркало».

Как нетрезвый российский контрактник мог оказаться на улице Ивацевичей?

Первые новости о нетрезвых российских военнослужащих на территории Беларуси появились еще накануне вторжения в Украину. Так, например, житель Хойников рассказывал «Радыё Свабода» о российских военных, которые употребляли много алкоголя. Вероятно, приобретали они его за деньги, полученные от продажи дизельного топлива, слитого с техники, — как рассказал этот же свидетель, именно таким образом они зарабатывали деньги.

Появлялись подобные новости и после начала вторжения. Например, проект «МотолькоПомоги» сообщал в апреле 2022 года о дорожно-транспортных происшествиях в Гомельской области с участием российской военной техники, которой в некоторых случаях управляли пьяные водители-россияне. По словам продавщицы одного из приграничных сельских магазинов Гомельской области, некоторые российские военные в период вторжения покупали «много пива, много водки».

За год войны в этом отношении ничего не поменялось. В январе 2023 года «Белсат» рассказывал о том, что «гости» из соседней страны покупают в белорусских магазинах очень много алкоголя. Один из очевидцев рассказывал, как у него на глазах группа российских военных затарилась спиртным на две тысячи рублей. Тогда же появилась информация о драке между российскими военными и местными жителями в военном городке Волька Ивацевичского района (то есть там же, где произошел свежий эпизод с российским военным), в которой пострадали белорусские граждане.

Проблемы с употреблением алкоголя в рядах своей армии косвенно признают и российские власти, вынужденные запрещать продажу спиртных напитков военным на оккупированных территориях Украины.

Формально распитие спиртных напитков не одобряется российскими воинскими уставами. Статья 20 «Устава внутренней службы» обязует военнослужащих воздерживаться от употребления алкоголя. Но, как показывает практика, это требование массово игнорируется российскими военными. Исторически так сложилось, что в российской армии пьют — и особенно много в боевых или околобоевых условиях. Можно предположить, что число эксцессов с нетрезвыми военнослужащими ВС РФ на улицах белорусских городов и деревень напрямую зависит от общего числа самих этих военных в Беларуси. Чем больше в нашей стране российских военных, тем чаще будут происходить такие случаи.

Интересно, что в последнем инциденте в Ивацевичах белорусские силовики, похоже, задержали нетрезвого российского рядового — то есть военнослужащего в самом низшем воинском звании.

Офицер запаса белорусской армии Сергей (имя собеседника изменено) рассказал «Зеркалу», что, по крайней мере по меркам прошлых лет, это очень нетипичная ситуация: «Мне не раз приходилось участвовать в совместных учениях с россиянами как в Беларуси, так и на российской территории. И наши, и российские офицеры на учениях могли позволить себе какие-то алкогольные излишества в свободное от выполнения служебных обязанностей время — например, в выходные. Но чтобы солдат (пусть даже и не срочник, а контрактник) переодевался в гражданскую одежду и отправлялся пьянствовать за пределы воинской части — такого не припомню. Это в любом случае ЧП. И вдвойне это ЧП, если совершается в другой стране. Если какая-то воинская часть отправляется на учения за границу и там ее солдаты в пьяном виде дебоширят на глазах у местных жителей — с дисциплиной в этой части все не очень хорошо, так скажем».

«С ходу не могу даже припомнить случая, чтобы пьяного белорусского солдата российские полицейские задержали где-нибудь в Астраханской области России, — продолжает Сергей. — За границей полигона солдату на учениях вообще делать нечего. Разве что на какую-то экскурсию их могут централизованно свозить, к каким-нибудь достопримечательностям. Могу предположить, что этот солдат был в самоволке, то есть покинул свое подразделение незаконно, без ведома командования. Ну, или кто-то из командиров поддался на уговоры и отпустил его под честное слово провести время с приехавшими издалека близкими. Чего делать, в общем-то, не должен. В любом случае этот командир наверняка сейчас очень сильно жалеет о своем решении. По голове его за это точно не погладят».

Где в Беларуси можно встретить российских военных?

Похоже, что сейчас уже практически везде — но в некоторых местах вероятность будет гораздо выше.

Ситуация с размещением российских военнослужащих в Беларуси в последние годы постоянно меняется. В 2021 году РФ начала массово отправлять в Беларусь свои войска — как будто бы для участия в совместных учениях, а на самом деле (как позже оказалось) готовясь к вторжению в Украину.

До этого в Беларуси было два места концентрации российских военных. В пяти километрах к западу от Вилейки находится 43-й узел связи Военно-морского флота России (радиостанция «Антей» для связи с атомными подводными лодками в Атлантическом океане). А в лесном массиве на юге Клецкого района (поселок Озеречье) расположен 474-й отдельный радиотехнический узел (радиолокационная станция «Волга» российской системы предупреждения о ракетном нападении). Это небольшие по численности воинские части — согласно информации белорусских госСМИ, под Вилейкой в 2007 году служило 350 россиян.

В период подготовки к вторжению в Украину россияне концентрировались в основном в Гомельской области — в том числе рядом с городами Ельск, Речица и Лунинец. Находились военнослужащие из РФ и в западной части белорусско-украинской границы — на полигоне «Брестский». Хотя некоторые части размещались и подальше — например, на артиллерийском полигоне под Осиповичами, а также на «Гожском» и «Обуз-Лесновском» полигонах в Гродненском и Барановичском районах. К началу февраля 2022 года здесь, по оценкам НАТО, было уже около 30 тысяч российских военных.

После начала агрессии большинство российских войск переместилось на территорию Украины, а после разгрома под Киевом отошло через Беларусь на российскую территорию. К августу 2022 года в Беларуси, по данным украинской разведки, оставалось около тысячи российских военных.

Повторный рост их численности начался после объявления в России мобилизации. РФ начала использовать учебно-материальную базу белорусской армии для подготовки своих новых подразделений, после чего те отправлялись назад в Россию — и, вероятно, в оккупированные регионы Украины. К концу ноября в Беларуси находилось уже до 12 тысяч российских солдат.

После этого численность российских военных снова начала снижаться и к маю 2023 года сократилась (по украинским данным) примерно до 2800 человек. В этот период российские войска уже не «прижимались» к украинской границе, как перед вторжением, а рассредоточились по тем районам Беларуси, где расположена инфраструктура, подходящая для обучения военному делу. В первую очередь — рядом с военными полигонами или прямо на них.

По самым свежим данным мониторинговой группы «Беларускі Гаюн» от 17 июня 2023 года, в настоящий момент совместные белорусско-российские учения проходят на следующих полигонах Беларуси:

227-й общевойсковой полигон «Борисовский» (Борисовский район);

230-й общевойсковой полигон «Обуз-Лесновский» (Барановичский район);

полигон «Гожский» 6-й отдельной механизированной бригады (Гродненский район);

полигон «Брестский» 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады (Брестский район);

полигон «Осиповичский» 51-й артиллерийской бригады (Осиповичский район);

полигон «Лепельский» 19-й отдельной механизированной бригады (Лепельский район);

212-й авиационный полигон «Неман» (Новогрудский район);

174-й учебный полигон ВВС и войск ПВО «Доманово» (Ивацевичский район).

В районах, где находятся эти полигоны, а также в соседних с ними шансы встретить российских военнослужащих наиболее велики. Но, разумеется, они не «привязаны» к этим локациям. Хотя бы потому, что железнодорожные эшелоны с российской военной техникой и личным составом пересекают на пути к белорусским полигонам и обратно многие регионы страны — и делают в пути остановки.

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