В Туркменистане придумали, как потушить «Врата ада» 9 19.06.2023, 20:55

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Газовый кратер горит более 50 лет.

Специалисты госконцерна «Туркменгаз» подготовили проект тушения газового кратера Дарваза в пустыне Каракумы, загоревшегося более 50 лет назад из-за обвала разведочной шахты. Об этом ТАСС сообщила заведующая лабораторией Научно-исследовательского института (НИИ) природного газа концерна Ирина Лурьева.

«У нас составлен проект, основная суть которого — ограничить приток газа к этой аварийной скважине», — сказала Лурьева, добавив, что предложение «находится на стадии одобрения» профильных ведомств.

По ее словам, месторождение, на котором произошла авария, имеет очень сложное геологическое строение, характеризующееся множеством очень тонких пластов породы, которые залегают неглубоко от поверхности — до 1 тыс. метров. Авария тоже произошла недалеко от поверхности, произошло обрушение ствола скважины, после чего пошла постоянная нерегулируемая подпитка газа.

Ученые изучили разные варианты решения проблемы горящего кратера и пришли к выводу, что единственный из них — пробурить скважину недалеко от месторождения, которая будет отбирать газ.

«Дарваза» или «Врата ада» (официальное название «Сияние Каракумов») — одна из туристических достопримечательностей страны.

Горящий газовый кратер в городке Дарваза, называемый в народе «Врата ада», а официально «Сияние Каракумов» — одна из туристических достопримечательностей страны. Он расположен в центре пустыни Каракумы, примерно в 260 километрах к северу от Ашхабада.

В 1971 году советские геологи обнаружили в этой местности скопление природного газа, и пробурив скважину, вызвали обвал — верхние слои почвы просто обвалились в подземную пещеру, открыв большую дыру, наполненную газом. Чтобы избежать отравления газом людей и скота, геологи решили поджечь его, полагая, что со временем огонь утихнет. Но вырывающийся газ продолжают гореть до сих пор.

Диаметр газовой дыры — 60 метров, глубина — около 20 метров. Столбы пламени, исходящие из каверны под кратером и появляющиеся в результате сгорания пригодного газа, могут достигать 15 м в высоту.

В начале 2022 года занимавший тогда пост президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов потребовал от правительства найти решение проблемы, поскольку «уже много лет в этой местности сгорает огромное количество газа, что негативно сказывается на экологии и здоровье населения района».

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