Украинские пограничники уничтожили склад боеприпасов и двух оккупантов под Бахмутом
- 19.06.2023, 21:18
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Украинские защитники обнаружили под Бахмутом вражеский полевой склад боеприпасов. Его удалось уничтожить ударом из артиллерии.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
«Огнем и взрывами пограничники уничтожают логистику захватчиков под Бахмутом», - говорится в сообщении.
Отмечается, что аэроразведка обнаружила, а минометчики совершили огневой налет на полевой склад, где оккупанты накапливали боекомплект. Одна из артиллерийских мин попала в укрытие-склад, вызвав взрыв.
«В результате уничтожен склад, фортификационное сооружение и двух оккупантов», - добавили в ГПСУ.