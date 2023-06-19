В Барановичах посреди оживленной улицы образовался огромный провал 7 19.06.2023, 21:24

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Фотофакт.

В Барановичах на оживленной улице провалился фрагмент проезжей части дороги, сообщила 19 июня газета «Наш край».

ЧП произошло в Южном микрорайоне Барановичей. Так, на перекрестке улиц Притыцкого и Коммунистическая прямо посреди проезжей части появилась огромная яма. Асфальт провалился в дыру, которая образовалась из-за подмыва после сильных ливней центрального канализационного коллектора.

Фото выглядят впечатляюще. Видно, что провал затрагивает сразу несколько полос проезжей части дороги. Место аварии оградили, движение по участку дороги оперативно закрыли.

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