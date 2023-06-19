В Париже заключили крупнейшую сделку в истории коммерческой авиации

В Париже заключили крупнейшую сделку в истории коммерческой авиации2
- 19.06.2023, 21:27
- 4,526
На 500 пассажирских самолетов.
Индийская авиакомпания IndiGo купит 500 пассажирских самолетов у европейского авиастроителя Airbus – это крупнейшая сделка о покупке в истории коммерческой авиации.
Об этом сообщило агентство АP.
Руководители IndiGo и Airbus объявили о сделке в день открытия Парижского авиасалона, крупнейшего в мире мероприятия, посвященного авиационной и космической промышленности.
Они не разглашают стоимость сделки, но, вероятно, она может достичь десятка миллиардов долларов.
«Никто никогда не делал заказ такого масштаба. И это говорит о потенциале индийской авиации и амбициях, которые имеет IndiGo», – заявил на пресс-конференции генеральный директор IndiGo Питер Элберс.
Эта сделка подчеркивает, как две компании «демократизируют доступные авиаперевозки для миллионов людей», сказал в своем заявлении коммерческий директор Airbus Кристиан Шерер.
Заказ IndiGo, расположенной в Нью-Дели, превосходит другую гигантскую сделку, подписанную несколько месяцев назад, между Air India на 470 самолетов от Airbus и от ее американского конкурента Boeing.
Индийские авиакомпании пытаются удовлетворить растущий спрос на авиаперелеты со стороны потребителей среднего класса.