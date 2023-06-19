Пять больших астероидов мчатся к Земле 1 19.06.2023, 21:49

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Максимальное сближение уже скоро.

NASA предупреждает, что пять больших астероидов мчатся к Земле с большой скоростью. Один из них это астероид 2016 LK49, который пролетит на расстоянии 364 150 километров от Земли, двигаясь со скоростью 19,4 километра в секунду.

Об этом пишет издание HiTech.

Когда астероиды приблизятся к Земле

Так, в понедельник, 19 июня, к Земле приближается астероид диаметром около 21 метра.

NASA сравнивает размер астероида 2016 LK49 с самолетом. Небесное тело принадлежит к группе астероидов Аполлонов, названных в честь астероида 1862 Аполлон. Они называются «околоземными астероидами», потому что они могут приближаться к нашей планете, а также имеют орбиты вокруг Солнца, которые больше, чем орбита Земли. Форма их орбит похожа на вытянутый круг, известный как «эллипс».

Второй астероид имеет название 2023 LT1, он приблизится к Земле 20 июня, во вторник. Небесное тело не является потенциально опасным. Размер астероида может достигать 26 метров. Открыт 13 июня 2023 года.

Третий астероид 2023 HF1 приблизится к Земле 21 июня. Его размер - 55 метров. По габаритам он как самолет.

Четвертый астероид 2008 LG2 имеет размеры огромного самолета, его сближение с Землей ожидается 23 июня.

Пятое небесное тело под именем 2002 LT38 поражает своими размерами, диаметр небесного тела 256 метров. Его сближение с нашей планетой прогнозируют на 24 июня.

В отчете NASA говорится, что хотя астероиды не упадут на землю, взрыв в воздухе все же может нанести значительный ущерб поверхности. Если бы это произошло над густонаселенным районом, это было бы катастрофой.

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