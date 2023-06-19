Мелиораторов Могилевщины заподозрили в фиктивном освоении 430 тысяч рублей 19.06.2023, 22:08

Осушение проводилось только по отчетам.

Борцы с экономическими преступлениями в Могилевской области проверили ход мелиорации в регионе и пришли к выводу, что местами осушение проводилось только по отчетам, сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

Могилевской области в 2022 году было передано на мелиорацию более 6,5 миллиона рублей. Их перечислили «управляющей компании одного из холдингов» для последующего выполнения работ в районах. На конец года руководство региональных подразделений отчиталось об их успешной реализации.

Но выяснилось, что часть из филиалов к мелиоративным работам даже не приступала. А некоторые выполнили их не в полном объеме и некачественно.

На основании собранных материалов милиционеры «сделали вывод о фиктивном освоении выделенных государством средств, в результате чего причинен вред на общую сумму свыше 430 тысяч рублей».

В отношении руководителей региональных подразделений организации следователями и прокуратурой возбуждено 8 уголовных дел. Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией или без конфискации имущества.

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