В Березе ГАИ стреляло по машине c водителем и его 14-летней дочкой 10 19.06.2023, 22:23

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Водитель был пьян.

В Березе пьяный водитель уходил от погони ГАИ с пассажиром и 14-летней дочкой в салоне авто. Подробности сообщили в МВД.

Инцидент с погоней произошел на автотрассе Р101, направлением Пружаны-Береза. Поздно вечером во время патрулирования трассы сотрудники ГАИ заметили «Мерседес». Однако водитель не остановился по требованию и попытался скрыться, началась погоня.

Сотрудники ГАИ неоднократно повторяли требования об остановке во время преследования. При этом, скрываясь, водитель создавал угрозу жизни здоровью граждан.

В итоге после нескольких предупредительных выстрелов в воздух, инспекторам пришлось стрелять по колесам авто. Только так авто остановилось. Водитель оказал сопротивление, поэтому его задержали силой, надев наручники.

Выяснилось, что авто управлял 39-летний житель Березы, который ранее трижды привлекался к уголовной ответственности за пьяное вождение. В этот раз он тоже управлял авто нетрезвым, медосвидетельствование показало 1,5 промилле в выдыхаемом воздухе.

Кроме мужчины в салоне авто был его нетрезвый 38-летний друг пассажир (2,1 промилле), также 14-летняя дочка.

Задержанный ответит за управление авто в состоянии алкогольного опьянения, а также неоднократное невыполнение требований сотрудников ГАИ об остановке и неповиновение правоохранителям при исполнении.

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