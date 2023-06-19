«Транснефть» отказалась увеличивать тарифы за транзит нефти по Беларуси 5 19.06.2023, 22:48

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Российская компания удивилась, почему тарифы на прокачку нефти должны вырасти на 84%.

Российская компания «Транснефть» отказалась увеличивать тарифы на транзит нефти через Беларусь. Как передает ТАСС, россияне не получили от Беларуси обоснования, почему тарифы на прокачку нефти должны вырасти на 84%.

В письме российской компании в адрес «Гомельтранснефть Дружбы» говорится, что размер тарифов должен определяться в соответствии с установленной методикой.

«В составе представленных материалов по внеплановому пересмотру тарифов фактически отсутствует финансовая и бухгалтерская отчетность за I квартал 2023 года, подтверждающая возникновение убытков по транзиту нефти российского происхождения через территорию Республики Беларусь», — заявляет российская компания.

Беларусь с 1 февраля 2023 года уже увеличила тарифы на транзит нефти через свою территорию на 9%.

В конце мая «Гомельтранснефть Дружба» предложила увеличить тарифы на 84%, пытаясь компенсировать потери от экономических санкций. В начале 2023 года Германия и Польша отказались от российской нефти в пользу казахстанской. При этом объемы прокачки заметно сократились.

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