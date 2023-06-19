Зеленский: У Украины на фронте нет потерянных позиций, только освобожденные 19.06.2023, 23:15

Владимир Зеленский

ВСУ смогли продвинуться и отбросить российских оккупантов.

Украинские военные за день не потеряли свои позиции. Они смогли продвинуться и отбросить российских оккупантов.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства напомнил, что провел сегодня Ставку верховного главнокомандующего, в ходе которой докладывали командующие и командиры, главнокомандующий Валерий Залужный и начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.

В ходе Ставки рассматривали подготовку и обеспечение техникой новых бригад Нацгвардии и пограничников, которые ждут своего времени для боевых действий.

«На части направлений наши воины двигаются вперед, на части направлений защищают позиции и противостоят штурмам и усиленным атакам оккупантов. У нас нет утраченных позиций. Только освобожденные. У них — только потери», - добавил Зеленский.

Он подчеркнул, что сине-желтые цвета будут на всем юге и востоке Украины. И нет таких фортификаций, которые позволили бы россиянам остановить Украину.

«Я благодарю всех наших воинов — каждого солдата, каждого сержанта, каждого офицера и каждого генерала, которые вовлечены в наши активные наступательные и оборонительные действия сейчас. Я благодарю вас за каждую освобожденную и за каждую защищенную позицию», - отметил президент.

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