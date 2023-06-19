С 1 июля Польша отменяет состояние эпидемической угрозы 19.06.2023, 23:47

Что важно знать белорусам.

Власти Польши опубликовали распоряжение об отмене эпидемической угрозы. На основании документа перестают действовать продленные на время эпидемической угрозы документы: визы, ВНЖ, разрешения на работу и т.п., передает «Наша Нива».

У белорусов, находящихся в Польше на основании документов, действительных на период действия эпидемической угрозы, с 1 июля будет ровно 30 дней на то, чтобы или подать документы на ВНЖ, или покинуть территорию Польши.

При этом пока неизвестно, будет ли возможно в период с 1 по 30 июля снова въехать в Польшу по продленным документам.

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