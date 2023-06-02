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Роналду заявил, что останется играть в Саудовской Аравии

  • 2.06.2023, 2:51
Роналду заявил, что останется играть в Саудовской Аравии
Криштиану Роналду

По его мнению, саудовская лига может войти в топ-5 лучших в мире.

Португальский форвард Криштиану Роналду заявил пресс-службе саудовской премьер-лиги, что продолжит выступать за «Ан-Наср» в следующем сезоне.

Роналду стал игроком «Ан-Насра» в конце декабря, забил 14 голов в 16 матчах премьер-лиги, но его клуб занял второе место и не выиграл других трофеев.

«Я ожидал немного другого. Если честно, я рассчитывал выиграть что-нибудь в этом году, но не всегда все должно быть так, как мы хотим или думаем. Иногда нам требуется терпение, стабильность и упорство, чтобы добиться лучшего», — сказал Роналду.

Форвард выразил уверенность в том, что в следующем году команда выступит лучше. «Я хочу остаться здесь, я продолжу играть здесь», — сказал Роналду.

По его мнению, саудовская лига может войти в топ-5 лучших в мире, если продолжит развиваться.

В конце мая Mundo Deportivo сообщала, что Роналду недоволен своим пребыванием в Эр-Рияде и хотел бы вернуться в Европу. El Nacional, также в мае, писала, что португалец столкнулся с трудностями в адаптации к Саудовской Аравии.

Контракт Роналду рассчитан до лета 2025 года.

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