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Дрон поразил «святое» место в Москве

  • 2.06.2023, 8:14
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Дрон поразил «святое» место в Москве

Кремлевская «богема» в шоке.

Атака дрона неизвестного происхождения на самый элитный район столицы России Москвы, Рублевку, стала шоком для москвичей и кремлевской «богемы», которая живет здесь. Фактически этот инцидент продемонстрировал, что война может прийти и на Рублевку.

Такое мнение в эксклюзивном интервью obozrevatel.com высказал российский правозащитник Марк Фейгин. «Что касается Рублевки, то в известном смысле для богемной среды в России это как храм Гроба Господнего, это «святое» место. На него покушаться нельзя. Они все там живут. Поэтому, безусловно, они в шоке», – заметил он.

Правозащитник пояснил, насколько отличается Рублевка от других районов Москвы и России в целом.

«Говорят, что Москва – это что-то отдельное от всей России. Говорят, Садовое кольцо – это что-то совсем другое, чем Россия. Бульварное кольцо – это что-то еще более отдельное, чем вся Москва, чем вся Россия. Но Рублевка – это отдельно от всего этого вместе взятого».

По оценкам Фейгина, «бавовна» в Москве вызвала шок. «Безусловно, это вызвало шок. Мы судим по мониторингу соцсетей, пабликов, где так или иначе эти настроения выражаются. Кто-то их называет паническими, кто-то говорит просто о чувстве страха, кто-то говорит о неожиданности и неуверенности», – сообщил он.

«А если прилетит сто дронов? А если пятьсот? Это ведь вопрос сугубо промышленный – есть эти дроны в таких количествах у «Укроборонпрома» или нет и готовы ли они их потратить на Рублевку», - предположил правозащитник.

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