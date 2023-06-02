Дроны атаковали важные энергетические объекты РФ под Смоленском 3 2.06.2023, 9:03

6,002

Взрывами повреждены административное здание и нефтеперерабатывающая станция.

Дроны атаковали нефтеперерабатывающую и газораспределительную станции в Смоленской области РФ, сообщает The Moscow Times.

Около 2 часов ночи беспилотник взорвался на территории нефтеперерабатывающей станции «Транснефти» в деревне Пересна, сообщает Baza. В результате взрыва была повреждена водяная емкость пожаротушения.

Спустя 30 минут еще один дрон атаковал газораспределительную станцию в деревне Дивасы. В результате взрыва было повреждено административное здание.

Пострадавших от взрывов нет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».