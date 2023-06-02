закрыть
2 июня 2023, пятница, 9:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Дроны атаковали важные энергетические объекты РФ под Смоленском

3
  • 2.06.2023, 9:03
  • 6,002
Дроны атаковали важные энергетические объекты РФ под Смоленском

Взрывами повреждены административное здание и нефтеперерабатывающая станция.

Дроны атаковали нефтеперерабатывающую и газораспределительную станции в Смоленской области РФ, сообщает The Moscow Times.

Около 2 часов ночи беспилотник взорвался на территории нефтеперерабатывающей станции «Транснефти» в деревне Пересна, сообщает Baza. В результате взрыва была повреждена водяная емкость пожаротушения.

Спустя 30 минут еще один дрон атаковал газораспределительную станцию в деревне Дивасы. В результате взрыва было повреждено административное здание.

Пострадавших от взрывов нет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Белорусский плацдарм Путина
Белорусский плацдарм Путина Юрий Фельштинский
Положить диктатора на лопатки
Положить диктатора на лопатки Артем Черников
Срочно требуется механик гильотины
Срочно требуется механик гильотины Владимир Халип
Птичку жалко?
Птичку жалко? Ирина Халип