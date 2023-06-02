Дроны атаковали важные энергетические объекты РФ под Смоленском

Дроны атаковали важные энергетические объекты РФ под Смоленском3
- 2.06.2023, 9:03
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Взрывами повреждены административное здание и нефтеперерабатывающая станция.
Дроны атаковали нефтеперерабатывающую и газораспределительную станции в Смоленской области РФ, сообщает The Moscow Times.
Около 2 часов ночи беспилотник взорвался на территории нефтеперерабатывающей станции «Транснефти» в деревне Пересна, сообщает Baza. В результате взрыва была повреждена водяная емкость пожаротушения.
Спустя 30 минут еще один дрон атаковал газораспределительную станцию в деревне Дивасы. В результате взрыва было повреждено административное здание.
Пострадавших от взрывов нет.