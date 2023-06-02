Электромобиль Tesla Model S установил новый мировой рекорд 2.06.2023, 9:08

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Мощны разгон седана показали на видео.

Электромобиль Tesla Model S Plaid установил новый мировой рекорд по времени заезда на 1/4 мили. Седан проехал дистанцию всего за 8,73 секунды. Видео опубликовали на YouTube-канале Tesla Plaid Racing.

Tesla Model S Plaid испытали на прямой в Napierville Dragway. Это подготовленная трасса для драг-рейсинга. Там электрический седан показал впечатляющий результат.

Электромобиль проехал 1/4 мили за 8,73 секунды с максимальной скоростью 254 км/ч. Это абсолютный рекорд для автомобилей этого класса.

В Tesla после выхода Model S Plaid заявляли, что электромобиль может разгоняться от 0 до 100 км/ч примерно за 2 секунды. В заводских характеристиках указано, что авто проезжает 1/4 мили за 9,23 секунды, но энтузиастам сразу же удалось проехать эту дистанцию быстрее.

Стоит отметить, что рекорд установил седан с почти пустым салоном. Его вес составляет около 1938 кг.

Tesla Model S Plaid оснащен тремя электромоторами суммарной мощностью 1020 л.с. и 1420 Нм крутящего момента. Запас хода составляет до 695 км на одном заряде.

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