закрыть
2 июня 2023, пятница, 9:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Электромобиль Tesla Model S установил новый мировой рекорд

  • 2.06.2023, 9:08
  • 1,426
Электромобиль Tesla Model S установил новый мировой рекорд

Мощны разгон седана показали на видео.

Электромобиль Tesla Model S Plaid установил новый мировой рекорд по времени заезда на 1/4 мили. Седан проехал дистанцию всего за 8,73 секунды. Видео опубликовали на YouTube-канале Tesla Plaid Racing.

Tesla Model S Plaid испытали на прямой в Napierville Dragway. Это подготовленная трасса для драг-рейсинга. Там электрический седан показал впечатляющий результат.

Электромобиль проехал 1/4 мили за 8,73 секунды с максимальной скоростью 254 км/ч. Это абсолютный рекорд для автомобилей этого класса.

В Tesla после выхода Model S Plaid заявляли, что электромобиль может разгоняться от 0 до 100 км/ч примерно за 2 секунды. В заводских характеристиках указано, что авто проезжает 1/4 мили за 9,23 секунды, но энтузиастам сразу же удалось проехать эту дистанцию быстрее.

Стоит отметить, что рекорд установил седан с почти пустым салоном. Его вес составляет около 1938 кг.

Tesla Model S Plaid оснащен тремя электромоторами суммарной мощностью 1020 л.с. и 1420 Нм крутящего момента. Запас хода составляет до 695 км на одном заряде.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Белорусский плацдарм Путина
Белорусский плацдарм Путина Юрий Фельштинский
Положить диктатора на лопатки
Положить диктатора на лопатки Артем Черников
Срочно требуется механик гильотины
Срочно требуется механик гильотины Владимир Халип
Птичку жалко?
Птичку жалко? Ирина Халип