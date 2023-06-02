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«Жду, когда буду на 99% состоять из креветок и манго»

  • 2.06.2023, 9:25
«Жду, когда буду на 99% состоять из креветок и манго»

Белоруска рассказала о жизни на экзотическом Пхукете.

Издание citydog.io показывает, где живут беларусы в разных странах. Сегодня журналисты опубликовали разговор с белоруской Ядвигой, которая недавно переехала в Таиланд.

Почему Пхукет, как добраться и как получить тайскую визу

– На Пхукет я поехала на полгода: расслабиться, сэкономить денег и решить, что делать дальше. Жизнь на острове дешевая, – рассказывает Ядвига, – а два главных препятствия на пути сюда – стоимость перелета и виза.

В Беларуси виза на 60 дней (ее в Таиланде можно продлить еще на 30) стоит от 300 руб. (услуги агентства + консульский сбор) до 385$ (услуги агентства, консульский сбор + пакет документов), а ждать ее с учетом пересылки документов в Москву придется до 4 недель.

Чуть более затратный, но в каком-то смысле более интересный вариант – самостоятельно получить визу в Малайзии. Виза там делается за один день: записываетесь онлайн на прием в консульство (понадобится малайзийский или тайский номер телефона), подаете документы, платите 160 ринггитов (около 35$), а уже на следующий день можно забирать паспорт и лететь на Пхукет.

Как искать жилье

На Пхукет Ядвига летела не одна, а вместе с друзьями – так что жилье нужно было на 4 человек. По словам девушки, основная площадка для поиска долгосрочной аренды – Facebook Marketplace, где собственники постоянно выкладывают объявления. Кроме этого есть довольно много телеграм-чатов, где жилье сдают либо собственники, либо пытаются пересдать те, кто по каким-то причинам вынужден съехать раньше.

– Вариантов жилья на Пхукете много. Это могут быть апартаменты в многоквартирных кондоминиумах с доступом к бассейну и спортзалу, домики в небольших комплексах таунхаусов (тоже с бассейном), отдельные дома или огромные виллы.

Приличную студию на одного человека можно найти от 6000 бат (173$), цены на дома с двумя спальнями начинаются от 10 000 бат (288$) за очень простой домик без мебели и могут доходить до бесконечности, если речь идет о вилле с бассейном.

Условия аренды всегда плюс-минус одинаковые: при заключении договора вы платите за первый месяц плюс вносите залог размером в две месячные оплаты. Охотнее всего договоры заключают на год или полгода, хотя есть и хозяева, согласные на более короткую аренду, – но, как правило, и цена таких вариантов будет чуть выше среднего.

Сперва мы собирались арендовать квартиру именно по договору, но решили, что намного проще найти классный вариант на Airbnb и снять его на нужный срок. Во-первых, так не нужно платить залог, во-вторых, цены на сайте в низкий сезон намного приятнее, чем в разгар наплыва туристов. К тому же так можно не привязываться к одному месту и пожить в разных частях острова.

720$ – за четырехкомнатную квартиру с уборкой и коммуналкой

– В итоге мы нашли просторную квартиру, которая занимает весь последний этаж небольшого пятиэтажного здания. Сам дом полностью принадлежит одному хозяину: на первом этаже служебные комнаты, а со второго по четвертый – небольшие квартиры в аренду.

У нас в квартире две спальни, два санузла, кухня, зал, балкон и выход на крышу, а в самом жилье есть почти все необходимое: мебель, посуда, техника, постельное белье.

В месяц мы платим 720$: в эту стоимость входить аренда, уборка раз в неделю и коммунальные услуги. Никаких залогов, дополнительных плат и всего остального – это очень удобно. А еще приятно, что те же апарты в высокий сезон стоят около 2000$.

Особенности: на что стоит обращать внимание при выборе жилья на Пхукете

– Во-первых, стоит внимательно рассматривать фото кухни: здесь они часто оснащены плитой лишь с одной конфоркой. Духовка тоже не очень распространенная история, хотя в целом мы встречали много вариантов, где она была.

Во-вторых, этажность: поскольку для меня это первый опыт жизни в тропиках, я побаивалась сразу снимать домик или квартиру на первом этаже. Да, высокий этаж – не гарантия защиты от насекомых, ящериц и других гостей, но шансы встретить их тут все же меньше, чем на первом этаже.

В-третьих, стиралка здесь 50/50: она может быть, а может и не быть. На острове распространены прачечные, они есть на каждом углу. В дешевых стоят только стиралки, одна загрузка стоит 30 бат (0,9$). В дорогих есть и стиралки, и сушилки, что очень удобно: из-за влажности здесь могут быть проблемы с высыханием одежды.

У нас прямо напротив дома стоит классная прачечная, поход в которую в среднем обходится в 250 бат (7,2$) на 4 человека – одна большая стиралка для темного, одна поменьше для светлого, две сушилки и порошок с кондиционером. Отдаешь деньги и вещи милой бабушке, приходишь через два часа – вся одежда чистая, сухая и аккуратно сложена.

В-четвертых, наличие горячей воды. Насколько я поняла, вода тут в целом подается в дома исключительно холодной (ну, скорее приятной комнатной температуры), на кранах даже нет регуляторов температуры. В большинстве случаев в доме будет проточный нагреватель воды (только в душе), но если вы снимаете очень дешевое жилье, то есть шанс, что мыться придется в прохладной воде.

А как вообще на Пхукете в несезон?

– Я переживала, что летом на острове будет не так классно, как зимой, но на самом деле здесь хорошо и не в сезон.

Да, иногда бывают ливни, но они быстро заканчиваются, да и в целом гулять под дождем в жару даже приятно. Море, пусть и не очень спокойное, теплое и чистое. Про фрукты и дешевые морепродукты вообще молчу – просто жду, когда буду на 99% состоять из креветок и манго. Плюс сейчас здесь не так много туристов, и это тоже приятно.

К жаре и влажности быстро привыкаешь, хотя, конечно, зашкаливающий уже с 9 утра УФ-индекс стал для меня сюрпризом. В целом, думаю, полгода в таких условиях – вполне достаточно, а вот на более долгий срок я бы едва ли стала тут задерживаться.

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