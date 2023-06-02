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Бои в пригороде Шебекина: военные РФ подбили авто с мирными жителями

  • 2.06.2023, 12:58
  • 2,764
Бои в пригороде Шебекина: военные РФ подбили авто с мирными жителями

Двое гражданских погибли.

В ходе боев с легионерами в окрестностях села Новая Таволжанка Белгородской области, в километре от Шебекино, РФ ударила по машине с гражданскими, спутав с авто легионеров, минимум двое погибших.

Об этом сообщает пресс-служба легиона «Свобода России».

По данным легиона, РФ использует свою излюбленную тактику и не считается в боях против легионеров с гражданским населением.

«Огнем артиллерии накрывают любые точки, где засекают движение легионеров и РДК. Под Таволжанкой противник уничтожил машину с гражданскими, приняв ее за машину с нашей диверсионной группой. Минимум двое гражданских погибли», - говорится в сообщении.

Также во время боев, в рядах легионеров уже есть раненые.

«У нас активные бои на окраинах с. Новая Таволжанка. К сожалению, есть раненые легионеры, но свобода добывается кровью», - добавляют в легионе «Свобода России».

Как сообщал сайт Charter97.org, сегодня с утра бойцы «РДК» и легиона «Свобода России» начали вторую фазу военной операции на территории РФ.

Российские добровольцы прорвали границу РФ и продвигаются в направлении населенного пункта Шебекино Белгородской области.

Залпами из «Градов» уничтожено руководство российских военных в здании управления МВД в Шебекино. Кроме того, в ходе боев подбиты вражеский грузовик с боекомплектом и самоходный миномет «Тюльпан». Также российские добровольцы уничтожили скопление вражеской техники в поселке Новая Таволжанка, рядом с городом Шебекино.

Позже появилась информация, что российские добровольцы вошли в предместья Шебекино.

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