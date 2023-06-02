закрыть
2 июня 2023, пятница, 13:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Правозащитники: В Бресте будут судить поляка за «агентурную деятельность» и «шпионаж»

1
  • 2.06.2023, 12:59
Правозащитники: В Бресте будут судить поляка за «агентурную деятельность» и «шпионаж»

Процесс будет вести судья Сергей Березюк.

14 июня в Брестском областном суде будут рассматривать дело Томаша Березы, которого обвиняют по ч. 1 ст. 358-1 УК («агентурная деятельность») и ст. 358 («шпионаж»). Процесс будет вести судья Сергей Березюк.

Как отмечают правозащитники «Весны», в расписании суда нет отчества Томаша — вероятно, что это связано с тем, что мужчина - поляк.

Известно, что Томаш с 2014 года занимался в Белоозерске ритуальными услугами — он делал памятники. Согласно информации из открытых источников, его бизнес был официально ликвидирован 16 мая.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Кафка, ты неудачник
Кафка, ты неудачник Ирина Халип
Белорусский плацдарм Путина
Белорусский плацдарм Путина Юрий Фельштинский
Положить диктатора на лопатки
Положить диктатора на лопатки Артем Черников
Срочно требуется механик гильотины
Срочно требуется механик гильотины Владимир Халип