Правозащитники: В Бресте будут судить поляка за «агентурную деятельность» и «шпионаж» 1 2.06.2023, 12:59

Процесс будет вести судья Сергей Березюк.

14 июня в Брестском областном суде будут рассматривать дело Томаша Березы, которого обвиняют по ч. 1 ст. 358-1 УК («агентурная деятельность») и ст. 358 («шпионаж»). Процесс будет вести судья Сергей Березюк.

Как отмечают правозащитники «Весны», в расписании суда нет отчества Томаша — вероятно, что это связано с тем, что мужчина - поляк.

Известно, что Томаш с 2014 года занимался в Белоозерске ритуальными услугами — он делал памятники. Согласно информации из открытых источников, его бизнес был официально ликвидирован 16 мая.

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