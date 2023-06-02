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Reuters: Китайские авиакомпании отказываются летать в российском небе

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  • 2.06.2023, 13:06
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Reuters: Китайские авиакомпании отказываются летать в российском небе

Действует ультиматум США?

Китайские авиалинии избегают полетов в российском воздушном пространстве на недавно утвержденных рейсах в США и из США.

Как сообщает Reuters со ссылкой на данные веб-сайта отслеживания полетов FlightAware и представителей отрасли, китайские рейсы, недавно одобренные Вашингтоном, не летают над Россией.

Помощник госсекретаря США по авиации и международным делам Энни Петсонк отказалась отвечать на вопрос о том, требовала ли администрация Байдена, чтобы китайские перевозчики избегали воздушного пространства России в качестве условия для утверждения четырех новых рейсов.

Петсонк отметила, что постепенное увеличение до 12 рейсов для Китая и Соединенных Штатов «является своего рода взвешенным темпом, который мы, вероятно, увидим». 12 рейсов в неделю - это лишь малая часть из более чем 150 рейсов туда и обратно, разрешенных каждой стороной до введения ограничений в начале 2020 года из-за пандемии COVID-19.

Китайские авиалинии и российское небо

В мае 2022 года Китай закрыл небо для «боингов» российских авиакомпаний.

В феврале два американских сенатора призвали администрацию Байдена запретить китайским авиакомпаниям летать над Россией по американским маршрутам.

Россия запретила американским авиакомпаниям и другим иностранным перевозчикам летать над своим воздушным пространством в ответ на запрет Вашингтона на российские полеты над США в марте 2022 года после того, как страна вторглась в Украину.

3 мая Министерство транспорта США (USDOT) заявило, что позволит китайским авиакомпаниям увеличить количество рейсов в США до 12 рейсов туда и обратно в неделю, что равно количеству рейсов, разрешенных Пекином для американских перевозчиков. Раньше китайские перевозчики разрешали только восемь рейсов в неделю.

18 мая USDOT утвердил новый еженедельный рейс Air China (601111.SS) из Пекина в Нью-Йорк, новый еженедельный рейс China Eastern (600115.SS) из Шанхая в Лос-Анджелес, третий еженедельный рейс Xiamen Airlines из Сямыня в Лос-Анджелес и второй еженедельный рейс China Southern (600029.SS) из Гуанчжоу в Лос-Анджелес. Рейсы Xiamen и China Southern были выполнены 30 мая.

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