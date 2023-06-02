«Минимум 50% негативно относятся к РФ и всему, что с ней связано» 6 2.06.2023, 13:27

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Анализ интересных статистических данных.

Telegram-канал «Баста!» опубликовал письмо читателя:

- Оценить в данный момент отношение белорусов в стране к войне достаточно сложно, но существуют некоторые статистические данные, которые могут с приблизительной точностью это сделать.

Одни из таких - популярность браузеров на территории Беларуси. Например, на сайте radar.yandex.ru можно наблюдать следующую картину: менее чем за месяц после начала войны количество пользователей «Яндекс Браузер» в Беларуси уменьшилось практически в двое! И с тех пор не восстановилось.

Забавно это тем, что статистика по другим странам (тот же Казахстан) не показывает такой отрицательной динамики. Одновременно с этим ощутимо возросло количество пользователей Google Chrome и Safari. Тоже самое касается и операционных систем - в РФ после начала войны сильно выросла доля android. В Беларуси, наоборот, пользователей iOS стало почти на 30% больше.

Тоже самое касается и поисковых систем, в то время как в РФ их пользователи остались прежними или выросли («Яндекс мейл» и «Рамблер»), в Беларуси количество «гуглящих» в поисковике mail и rambler стало в 500 раз меньше.

«Яндекс» же просел незначительно, но тоже ощутимо. Выросло сильно количество «гуглящих» в гугле.

Данные о популярности браузеров могут напрямую свидетельствовать о том, что как минимум 50% негативно относятся к России и всему с ней связанному. При этом хорошо относящихся к западному не менее 80%.

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