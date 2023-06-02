Депутат Верховной рады: Международный уголовный суд может объявить об аресте Лукашенко

Депутат Верховной рады: Международный уголовный суд может объявить об аресте Лукашенко10
- 2.06.2023, 13:37
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Собраны необходимые документы и доказательства.
Международный уголовный суд может признать Лукашенко военным преступником и объявить об аресте. Соответствующие документы были направлены в МКС.
Об этом «Белсату» заявил народный депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко.
«Действительно, я имею доказательства и необходимые документы, подтверждающие участие режима Лукашенко в геноциде и в принудительном вывозе детей с территории Украины. Когда принималась резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы, то также был добавлен отдельный пункт, согласно которому будет обращение к Международному уголовному суду о роли в принудительном вывозе украинских детей с территории Украины. Должна быть и ответственность Лукашенко за это преступление. Обращение в Международный уголовный суд направили», – рассказал Алексей Гончаренко.