закрыть
2 июня 2023, пятница, 14:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Депутат Верховной рады: Международный уголовный суд может объявить об аресте Лукашенко

10
  • 2.06.2023, 13:37
  • 4,846
Депутат Верховной рады: Международный уголовный суд может объявить об аресте Лукашенко
Алексей Гончаренко

Собраны необходимые документы и доказательства.

Международный уголовный суд может признать Лукашенко военным преступником и объявить об аресте. Соответствующие документы были направлены в МКС.

Об этом «Белсату» заявил народный депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко.

«Действительно, я имею доказательства и необходимые документы, подтверждающие участие режима Лукашенко в геноциде и в принудительном вывозе детей с территории Украины. Когда принималась резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы, то также был добавлен отдельный пункт, согласно которому будет обращение к Международному уголовному суду о роли в принудительном вывозе украинских детей с территории Украины. Должна быть и ответственность Лукашенко за это преступление. Обращение в Международный уголовный суд направили», – рассказал Алексей Гончаренко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Кафка, ты неудачник
Кафка, ты неудачник Ирина Халип
Белорусский плацдарм Путина
Белорусский плацдарм Путина Юрий Фельштинский
Положить диктатора на лопатки
Положить диктатора на лопатки Артем Черников
Срочно требуется механик гильотины
Срочно требуется механик гильотины Владимир Халип