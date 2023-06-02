Танго вдвоем Сергей Романов, planeta.press

2.06.2023, 13:42

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Лиха беда – начало.

Где-то в полдень 30 мая Путин наконец-то отреагировал на массированный удар дронами по Москве. Пропагандисты объявили данное появление своего фюрера в эфире «обращением».

На деле нацлидер что-то бормотал под нос, кашлял, ворчал на НАТО, «украинских террористов». Старческое бормотание выслушивала корреспондентка коллективного ТАССа. Удручающее, в общем, зрелище.

Привычно врет, обвиняя Украину. Но украинское участие вилами по воде писано. Никаких доказательств этому в Кремле так и не предоставили. Зато очевидна активизация сил сопротивления внутри самой РФ. И речь не только о регулярных рейдах на Белгородщину проукраинских добровольцев с российским паспортом. Под ударом и столица.

А тут еще и глубинный народ радуется. Прилетело-то по толстосумам на Рублевке, Ново-Огарево и прочих Барвихах. Мы люди маленькие: богатеи страдают, а нам хорошо. На тех даже натравили Соловьева. Который разорялся: чего, мол, радуетесь.

Но это все закономерно. Закон бумеранга (в данном случае – с мотором) и напоминание о том, что в эту игру можно играть вдвоем. И танцевать это вынужденное танго, кстати, тоже.

А теперь в России окончательно утратили ощущение безнаказанности и того, что война-де далеко. Несмотря на все заверения федеральных СМИ с призывами жить как жили. Не получается. Теперь напрягать будет каждая газонокосилка и издаваемые ею звуки. Или сосед, который вынес на улицу повыбивать ковер.

На ПВО надеяться не приходится. Комплексы С-300 выполняют кардинально иную задачу. Занимаются бомбежками мирных украинских городов. Часть комплексов используется по назначению только для защиты российской элиты. Да и то долетает, потому как С-300 и С-400 – это не про уничтожение дронов. Остальным же велено терпеть.

А вот эти лицемерные заявления о террористах, о «зеркальных ответах». Российский режим официально признан террористическим. Над Путиным висит ордер из Гааги за депортацию украинских детей, но «террористы» именно украинцы.

Россия ежедневно убивает жителей этой страны на всей ее территории: и взрослых, и детей. При том, убили ребенка в Международный день защиты этих самых детей. И вот теперь, каков цинизм, Песков объясняет россиянам необходимость продолжения «спецоперации», чтобы обстрелы приграничных городов РФ прекратились. А еще спикер Кремля возмущается отсутствию реакции мирового сообщества на удары по Москве и многострадальному Шебекино. Как будто бы не депутат Гурулев требовал ударов по Белгородской области.

Но Владимир Владимирович встречается с детьми. Ну, как «встречается». По видеосвязи кремлевский начальник учит юных россиян добру. Удивительно, как детишки еще не пищут на асфальте «Миру мир». Ах да, одно из многих запрещенных в России слов.

Это при том, что еще в конце прошлого года подвыпивший нацлидер с бокалом шампанского в руке признавался: да, обстреливаем гражданскую инфраструктуру. Пропаганда своей радости не скрывала: добро пожаловать в каменный век и прочее.

То есть, люди, которые убили уже тысячи украинцев: как военных, так и гражданских – но террористами называют «киевский режим».

Хотя таковым является только Россия. Которая сполна пожинает последствия рокового февраля прошлого года. Лиха беда – начало.

Сергей Романов, planeta.press

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