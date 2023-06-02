Врач раскрыл всю правду о витаминах и минералах
- 2.06.2023, 13:53
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Названы пять признаков их дефицита.
Большую часть витаминов и минералов, которые нужны человеку, можно получить с помощью здоровой сбалансированной диеты, но иногда может возникнуть дефицит, пишет Express.
Врач-диетолог Мелисса Сновер предупреждает в этом случае про осложнения со здоровьем. Она назвала пять признаков дефицита витаминов и минералов.
Сухая кожа
- Любая сухость, сопровождаемая другими симптомами, такими как зуд и шелушение кожи, может свидетельствовать о том, что вашему телу не хватает определенных витаминов и минералов, - сказала диетолог.
Сухая кожа может быть вызвана недостатком витамина D в организме. Поскольку витамин D вырабатывается под воздействием солнца и холестерина в коже, в зимние месяцы, когда солнечного света меньше, люди часто испытывают сухость и зуд кожи из-за холодной погоды.
Язвы во рту
Еще один признак недостатка витаминов - язвы и трещины во рту. Они могут говорить о недостатке железа.
- Хотя трещины в уголках рта могут быть вызваны избыточным слюноотделением или обезвоживанием, они также могут быть вызваны недостаточным потреблением железа и витаминов группы В, - сказала врач.
Кровоточащие десны
- Кровоточивость десен может быть предупреждающим признаком дефицита витамина С, - говорит Сновер.
Витамин С играет важную роль в заживлении ран и общем иммунитете, он также действует как антиоксидант, который помогает предотвратить повреждение клеток.
- Кровоточивость десен, легкие синяки и частые кровотечения из носа — все это ключевые предупреждающие признаки, за которыми нужно следить, поскольку они указывают на серьезную нехватку витамина С в организме, - предупреждает Сновер.
Надо обратиться к врачу, если вы испытываете какие-либо из этих симптомов.
Выпадение волос
- Мы все ежедневно теряем пряди волос, однако, если вы вдруг обнаружите пряди волос на подушке или во время мытья головы, это может быть признаком низкого уровня железа, биотина и цинка, - продолжает врач.
Эти витамины и минералы необходимы, чтобы стимулировать рост волос.
Боль в костях
- Если вы чувствуете боль в костях, это может быть предупреждающим признаком нехватки витамина D, - сказала врач. - Витамин D также жизненно важен для регулирования количества кальция и фосфатов в организме, поддерживая ваши кости, зубы и здоровье мышц.