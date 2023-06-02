«Слышно, как раненые россияне зовут на помощь» 2.06.2023, 13:58

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Украинский военный рассказал о боях в Бахмуте.

В Бахмуте целый «винегрет» из оккупантов: есть опытные операторы дронов, а есть «вагнера». Но украинская артиллерия работает по ним все равно.

Об этом главный сержант роты 130 батальона ТРО, подразделение «Шведы» Дмитрий Беляк (Белый) рассказал «Українському свідку».

До полномасштабного вторжения мужчина работал в корпоративном бизнесе.

По словам Белого, оперативная ситуация в городе меняется в считанные секунды.

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«Это касается как линии контакта, так и местности, – говорит военный. - Пауза в 38 секунд, я считал, и россияне снова начинают штурм. Эти штурмы достаточно классические: идет группа 6-10 человек, пытается занять коридор для передвижения от своих основных позиций. Россияне продвигаются как спрут: улица-перекресток-дом.

То, что Бахмут разрушен до основания, уже ни для кого не секрет. Войска РФ ровняют город с землей, чтобы ВСУ не могли закрепляться в домах. Для этого россияне используют любое оружие от крупных калибров до фосфорных снарядов. Белый не раз видел и чувствовал, как рушатся жилые дома. «Так можно получить новую фобию, когда на тебя складывается целый подъезд: тонны, десятки тонн кирпича, плит и мебели из разрушенных квартир. Я это переживал неоднократно», - рассказывает мужчина.

Белый также поделился с журналистами опытом боев в городе. «Иногда бывает так, что расстояние между нами и врагом достигает 30-50 метров. Ты не только видишь противника, но и слышишь его - например, как раненые россияне зовут на помощь».

Противник ВСУ в Бахмуте – это, по словам Белого, винегрет. «Есть, например, очень опытные операторы дронов, настоящие профессионалы, – рассказывает военный. - А иногда наступают «Вагнеры», одетые в простые куртки. Но когда по ним работает наша артиллерия, то разницы нет никакой, все дохнут все равно».

Интересна психология боя, о которой Белый рассказывает новобранцам. Она связана с математикой: мужчина учит рекрутов слушать количество выстрелов и высчитывать момент, когда противник будет заменять рожок с патронами.

Преодолевать страх на войне военному помогает опыт в парашютном спорте. «Химия страха повсюду одинакова. Мне помогают два вопроса: мне страшно и я это делаю или мне страшно и я этого не делаю?»

Мужчина рассказал о своем видении того, как украинцам избежать реванша со стороны побежденной и униженной России. «Они должны получить травму на уровне ДНК: когда они слышат слово «украинец», их должно скручивать, как шахматного коня. Они должны делать все, чтобы их дети никогда больше не шли войной на Украину».

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