Россию охватил «вирус паники» 3 2.06.2023, 14:28

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Два важных результата боевых действий в Белгородской области.

Военный эксперт Павел Нарожный в эфире Radio NV охарактеризовал боевые действия на территории Белгородской области России.

«Во-первых, Вооруженные Силы к этому не имеют никакого отношения. Это делают российские добровольцы, я так понимаю, [используя] трофейное оружие, которое они забрали у российской армии во время боевых действий. Они занимаются тем, чтобы сместить диктатора Путина. Нам это на руку, потому что сейчас боевые действия происходят на территории России», — говорит Нарожный.

Он делает сразу несколько выводов о результативности таких действий.

«Пункт номер один. Это означает то, что Россия должна туда перебросить боеспособные военные подразделения. Речь идет о бригаде или о нескольких бригадах, чтобы защитить всю границу. Длина границы измеряется сотнями километров. Это означает, что врагу, у которого сейчас огромные проблемы с тем, чтобы сдерживать украинское наступление, которое уже, возможно, даже началось, надо будет перебросят какие-то военные подразделения», — убежден Нарожный.

Эксперт предполагает, что эти подразделении необходимо будет передислоцировать именно с территории Украины, ведь не факт, что есть такие боеспособные подразделения в России. Это, как он считает, тоже играет нам на руку.

«Второй пункт очень важен. Это то, что мы видим уже огромное количество видеороликов, мы видим уже движение, которое называется Шебекино — это Россия, которое распространяется в социальных сетях россиян. Это вирус паники, это неспособность российской армии защитить свою собственную территорию», — добавил эксперт.

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