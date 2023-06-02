Казахстан спасается от нашествия белорусских автоперевозчиков 3 2.06.2023, 15:02

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Страна ужесточила правила работы перевозчиков.

Белорусские транспортные фирмы массово перерегистрировали фуры в других странах, чтобы сохранить возможность ездить в ЕС. Раньше белорусы имели грузовики с европейскими номерами, а теперь – и с азиатскими: казахскими и узбекскими. «Белсат» узнал, как Казахстан спасает свой рынок перевозок.

Более года продолжается запрет на въезд в Евросоюз фур с белорусской и российской регистрацией. Беларусь в ответ разрешает грузовикам из ЕС следовать только до таможенных терминалов и отдельных логистических центров. Таким образом, у перевозчиков осталось два варианта доставки грузов: замена тягача или перегрузка товара в другую фуру.

С 1 июня Польша запретила въезд не только тягачам, но и полуприцепам с белорусской регистрацией. Теперь единственный грузовой автотранспортный переход Козловичи-Кукурыки можно пройти только так: перегрузить товар в фуру, зарегистрированную в ЕС вместе с полуприцепом или прицепом.

Если власти в Минске ответят зеркальными мерами, грузовое автотранспортные перевозки между Беларусью и Польшей могут прекратиться, так как ранее Варшава разрешила въезжать с территории нашей страны только фурам с регистрацией в ЕС.

Беларусские компании, чтобы не отдавать прибыль конкурентам, пооткрывали филиалы в Польше, Литве и Латвии. Юридически груз до границы везет белорусский перевозчик, а от границы дальше в Западную Европу – польский или литовский. А фактически – та же белорусская фирма на своей же фуре, только зарегистрированной в ЕС. Именно из-за этого бастовали польские дальнобойщики, жалуясь на захват рынка восточными соседями.

Если же фура принадлежит, например, казахской фирме, то на границе Беларуси с Литвой и Латвией не нужна ни перецепка, ни перегрузка. Этой лазейкой воспользовались многие белорусские компании. Журналистам стал известен пример одной фирмы: раньше у них было около 200 грузовиков на белорусских номерах, а сейчас половину из них перерегистрировали в Казахстане.

«На казахские номера поставили и тягачи, и прицепы. И узбекские имеются – каких только нет».

Еще раньше эта компания также «набрала много машин» на номерах стран ЕС.

«Штатные водители должны быть из Казахстана»

В Казахстане признают: такая перерегистрация белoрусских грузовиков вполне законна. При этом недавно власти республики, увидев нашествие новых перевозчиков, ужесточили правила их работы, рассказал генеральный директор Союза транспортников Казахстана Kazlogistics Ерлан Абсатов:

«Ранее белoрусская компания могла открыть у нас компанию с одним сотрудником и фактически находиться в Беларуси, а де-юре – в Казахстане. Теперь так уже не получится. В марте у нас одобрили приказ, согласно которому штатные водители должны быть из Казахстана».

Абсатов уточнил, что нанятые водители должны жить в Казахстане минимум 180 дней в году.

Запрет на рейсы белoрусских и российских фур в ЕС привел к всплеску регистрации новых транспортных фирм в Казахстане.

«В 2020 году у нас было 800 компаний, а в конце 2022-го – уже 2500. Но это не все беларусские или российские; сколько их, сказать трудно», – отметил Абсатов.

В прошлом году Казахстан начал задерживать беларусские фуры, которые везли груз в Казахстан с перецепкой. Такие меры для защиты своих перевозчиков одобрены во многих странах, включая Беларусь и Россию. Однако «союзницы» отменили этот запрет, чтобы не остановить полностью грузооборот из ЕС. Казахские власти, как сообщалось, «в качестве жеста доброй воли» также отказались от такого условия, однако временно. Пока правило будет действовать до конца года. Что будет дальше, прогнозировать сложно, признал глава Союза транспортников Казахстана. Он не исключает, что Астана со временем одобрит новые ограничения.

«Надо понимать, что каждое государство работает ради протекционизма собственных отечественных компаний. Это нормальная практика. Уверен, что все меры нашего правительства будут направлены на протекционизм казахских компаний в целях развития перевозок. Потому что это экономика, это рабочие места, это налоги», – подытожил Ерлан Абсатов.

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