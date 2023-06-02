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Данилов «ткнул носом» Кремль в ответ на обвинения в атаке на Москву

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  • 2.06.2023, 15:10
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Данилов «ткнул носом» Кремль в ответ на обвинения в атаке на Москву
Алексей Данилов

Против РФ сработал «закон бумеранга».

Украина как государство не имеет никакого отношения к атаке Москвы дронами, которая произошла утром 30 мая. Не исключено, что подобные действия – отработка Кремлем своих военных операций. Российская столица является самым защищенным городом страны-агрессора, поэтому бессмысленно обвинять украинское государство. Против Кремля сработал «закон бумеранга».

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

В интервью «Радио Свобода» он рассказал о том, что Украина непричастна к атаке на Москву. Согласно предположению чиновника, подобные действия могут указывать на проведение российскими оккупационными войсками какой-либо операции.

По мнению Данилова, Москва – самое защищенное место в России, поэтому странно полагать, что Киев мог бы ее атаковать.

«Еще раз подчеркну, что мы не имеем к этому никакого отношения. А если они таким образом отрабатывают какие-то для себя операции, то что? Что я могу сказать?» – подчеркнул Алексей Данилов.

Атака Москвы неизвестными дронами

В ночь на 30 мая неизвестные летательные аппараты атаковали столицу России Москву.

На город налетели около 25-30 дронов. Некоторые из БПЛА попали в многоэтажки, были установлены незначительные повреждения.

Позже выяснилось, что дроны наносили удары и рядом с имениями российской верхушки.

Один из БПЛА упал в 3 км от дачи Путина в Ново-Огарево.

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