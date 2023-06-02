Из-за ошибки кассира гомельчанка переплатила более 450 рублей 10 2.06.2023, 15:21

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Вернули ли ей деньги?

Историю покупки почти на 700 рублей рассказала читательница гомельского издания «Сильные новости». Началась она с того, что девушка отправилась за покупками, выбрала нужные товары и пришла на кассу.

Пока продавец пробивала товары, покупательница смотрела на табло, где высвечивалось 80, 90 рублей и так далее. Сумма сначала была приемлемой и понятной.

Девушка начала складывать продукты в пакет, а когда закончила, бросила взгляд на табло. Там было написано 712,27. Покупательница удивилась: откуда столько? Но заплатила, воспользовавшись дисконтной картой. В итоге вышло 683 рубля с мелочью.

Девушка, пребывая в шоке, дошла до дома и стала изучать чек. После внимательного чтения информации на чеке стало ясно, что допущена ошибка. На кассе случайно пробили двести батончиков на сумму в 482 рубля.

Девушка снова отправилась в магазин и вернула свои деньги, но «наличкой», так как покупательница рассчитывалась иностранной банковской картой. В магазине ошибку объяснили залипанием клавиш и усталостью кассира.

Если предположить, что девушка планировала взять 2 батончика, а не 200, то итоговая сумма покупки девушки должна составлять 235,17 рублей без скидки.