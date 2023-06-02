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Путин заявил, что его «раскачивают»

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  • 2.06.2023, 15:25
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Путин заявил, что его «раскачивают»

Глава РФ созвал заседание Совбеза.

Президент России Владимир Путин в пятницу, 2 июня, провел еженедельное совещание Совета безопасности — первое с момента налета беспилотников на Москву, сообщает The Moscow Times.

«Недоброжелатели» предпринимают усилия для того, чтобы «раскачать ситуацию внутри Российской Федерации», заявил Путин, обращаясь к 12 постоянным членам Совбеза, в числе которых руководители всех силовых структур (Минобороны, МВД, ФСБ, Служба внешней разведки), главы обеих палат парламента, а также глава МИД Сергей Лавров, бывший президент Дмитрий Медведев и секретарь Совета Николай Патрушев.

Усилия по «раскачке», по словам Путина, в последнее время были активизированы, в связи с чем Совбезу предстоит заняться вопросами «обеспечения безопасности России», в том числе «безопасности внутриполитической».

«Мы с вами должны сделать все для того, чтобы ни при каких обстоятельствах не позволить им этого сделать», — сказал Путин, после чего предоставил слово главе ФСБ Александру Бортникову и главе МВД Владимиру Колокольцеву. Оба, как сообщает «Интерфакс», выступили докладчиками на заседании Совбеза.

Об угрозах внутренней стабильности в России Путин заявил 30 мая — в день, когда украинские дроны впервые долетели до Москвы, попав в три жилых дома. Не менее десяти БПЛА были сбиты в Подмосковье, в том числе близ резиденции самого Путина в Ново-Огарево, а также недалеко от рублевских особняков российских элит. Целью было «запугать граждан России», говорил Путин, добавляя, что «удары по жилым домам» являются «явным признаком террористической деятельности».

Угрозу режиму Кремль увидел также и в ордере на арест Путина, который в марте выдал Международный уголовный суд в Гааге, рассказывали ранее источники The Moscow Times, близкие к Кремлю и парламенту.

По их словам, еще в марте в Кремле состоялось совещание, посвященное тому, как реагировать на ордер МУС и какие действия предпринять для укрепления режима внутри страны.

Помимо гражданских чиновников администрации президента, в совещании участвовали сотрудники управления по защите конституционного строя Федеральной службы безопасности (ФСБ), которая создана для охраны режима от внутриполитических угроз.

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