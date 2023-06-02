Боец ВСУ о боях за Бахмут: Россиянам грозит настоящий котел 1 2.06.2023, 16:01

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Украинские бойцы стремительно продвигаются к флангам Бахмута.

Украинские военные постепенно продвигаются к флангам Бахмута. Потому теперь российским оккупантам может грозить настоящий котел.

Об этом «24 Каналу» рассказал политолог и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов. По его словам, «вагнеровцев» почти вывели, но не всех живыми. Их пытаются заменить другими силами, состояние подготовки которых остается низким.

«Понемногу продвигаемся. Есть риск окружения вражеской группировки в Бахмуте. Они это прекрасно понимают, поэтому Пригожин своих очень быстро забрал», – сказал Сазонов.

Отметим, что главной атакующей силой в Бахмуте были боевики ЧВК «Вагнера», но они понесли колоссальные потери и теперь стремятся восстановиться. 25 мая стало известно об их уходе из окрестностей города-крепости. Глава наемников Евгений Пригожин анонсировал это еще в начале мая из-за снарядного голода».

- Вместо «вагнеровцев» зашли «мобилизованные», которые не настроены куда-то наступать. Они скоро лопнут и отступят, – отметил военнослужащий.

ВСУ перехватили инициативу и кошмарят оккупантов каждый день и каждую ночь, в том числе из артиллерии. Россияне уже не знают, откуда ждать украинского удара, потому боятся всего.

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