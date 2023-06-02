Лукашисты хотели забрать из семьи ребенка за «лайк» в соцсетях 2 2.06.2023, 16:12

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«Лайк» в соцсетях оставил его отец.

Лукашисты хотели забрать из семьи ребенка за «лайк» в соцсетях, который оставил его отец. Об этом рассказала читательница сайта Charter97.org, которая работает в детском саду:

— Вадима забрали и три дня держали под арестом. Не найдя ничего, кроме личика с улыбкой, отпустили. Но пошли проверки, мол, семья в «социально опасном положении».

Начали тягаться «ревизоры» то из школы, то из садика. Искали пыль, грязь, заглядывали с инспекцией в холодильник, детскую комнату. Шныряли в поисках, к чему бы придраться, на каком основании забрать детей в детский приют — не нашли. Жена Вадима, моя коллега, неделю ходила расстроенная, вся в слезах. Мы всем коллективом наблюдали абсурдность этой ситуации, и я видела, что отношение отдельных «ватников» к Лукашенко (а такие у нас, к сожалению, тоже есть) начало меняться.

Ведь даже для людей такого уровня и класса это было уже через меру. Можно смотреть БТ и слушать пропаганду, но когда доходит до попытки похищения детей, то даже их это начинает возмущать.

Наш сериал закончился позитивно. Дети остались с родителями. Нянечку предупредили, что если бы это был ее «лайк», то уволили бы в тот же день. Вот поэтому в садике и бесконечная ротация кадров, ведь кто захочет работать за такие мизерные деньги, да еще и без улыбки.

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