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ВВС: Новый метод выявления рака по анализу крови дает хорошие результаты

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  • 2.06.2023, 16:38
ВВС: Новый метод выявления рака по анализу крови дает хорошие результаты

Ученые заявляют, что два из трех диагнозов верны.

Испытания метода диагностики рака с помощью анализа крови показали многообещающие результаты, сообщила ВВС команда британских и американских ученых, работающих над проектом.

О новой разработке было объявлено весной 2020 года. С помощью простого анализа крови ученые надеются выявлять более 50 видов онкологических заболеваний на ранних стадиях, еще до появления симптомов.

Масштабные испытания начались в 2021 году в Британии и США. Британские ученые сообщают, что среди пяти тысяч человек наблюдавшихся у врачей общей практики с подозрением на симптомы в Англии и Уэльсе, тест безошибочно выявил рак в каждых двух случаях из трех.

В 85% случаев он также правильно определил локализацию опухоли.

Механизм теста, которому дали название «Галерея», заключается в том, что он ищет признаки химических изменений, которые попадают из опухоли в кровь, в генетическом коде - ДНК.

Ученые подчеркивают, что работа над методикой далека от окончания, но уже после первой стадии испытаний можно утверждать, что число спасенных пациентов возрастет.

Тест также снимет нагрузку на системы здравоохранения стран, в которых он будет практиковаться.

К примеру, говорят ученые Оксфордского университета, в настоящий момент пациент, обратившийся к врачу с таким симптомом, как потеря веса, должен пройти комплексное обследование и сдать целый ряд анализов для определения причин его состояния.

Ученые надеются, что скоро с помощью «Галереи» можно будет быстро исключить самую опасную причину.

Хотя в настоящий момент отрицательный результат анализа не является стопроцентной гарантией отсутствия в организме заболевания: у 2,5% участников испытаний с симптомами, чьи тесты не выявили наличие рака, он был впоследствии обнаружен с помощью традиционных методов диагностики - сканов и биопсии.

Устранение этой погрешности разработчики «Галереи» называют своим приоритетом в дальнейшей работе над проектом.

Тысячи спасенных жизней

Тест особенно эффективен при обнаружении трудно обнаруживаемых видов рака, таких как рак головы и шеи, кишечника, легких, поджелудочной железы и горла.

Первые результаты испытаний будут суммированы в отдельном отчете позднее, но уже сейчас ученые говорят об успехе.

Система здравоохранения Великобритании NHS планирует распространить испытания метода еще на миллион человек в 2024 и 2025 годах.

- Раннее обнаружение рака жизненно важно, и этот тест может помочь нам поймать больше раковых заболеваний на более ранней стадии и помочь спасти тысячи жизней, - говорит глава департамента онкологии NHS профессор Питер Джонсон.

Разработка метода и исследования проводятся группой американских ученых из Института онкологии Дана-Фарбер и Гарвардской медицинской школы в сотрудничестве с британцами из Института Фрэнсиса Крика и Университетского колледжа Лондона. Их результаты опубликованы в академическом журнале Annals of Oncology издательства Оксфордского университета.

Проект оплачивает Grail, стартап из Кремниевой долины, среди инвесторов которого - основатель Amazon Джефф Безос.

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