В Германии при столкновении четырех грузовиков погиб белорус
- 20.06.2023, 2:59
Авария произошла недалеко от Магдебурга.
Недалеко от немецкого города Магдебург в столкновении с участием четырех грузовиков погиб белорус, сообщает местная полиция. Новость заметил ресурс «Беларусь и мир».
Авария произошла утром в четверг, 15 июня, на автобане А2 рядом с населенным пунктом Бург в направлении Ганновера. По предварительным данным, 28-летний белорус слишком поздно заметил затор у места дорожных работ и влетел в хвост пробки, что привело к столкновению еще трех фур.
Сам водитель врезавшегося в транспортные средства автопоезда не пострадал. Погиб ехавший с ним 44-летний белорус. Спасатели достали его из деформированного тягача.
Также пострадал водитель еще одной фуры — 35-летний немец. Он получил небольшие травмы и был отправлен на скорой в больницу.
Грузовик с 20 тоннами дровяных поддонов, которым управлял 28-летний белорус, получил сильные повреждения. Его отбуксировали вместе с другими попавшими в происшествие фурами.
Общий ущерб составил около 148 тысяч евро. Магистраль в направлении Ганновера была на время полностью перекрыта. Возникла большая пробка.